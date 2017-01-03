Американцы Джеймс и Бетани Модисетт подали в Верховный суд Калифорнии иск к компании Apple, обвинив ее в причастности к гибели своей пятилетней дочери Морайи, сообщает телеканал ABC.



Девочка стала жертвой автокатастрофы, случившейся в декабре 2014 года, когда в остановившийся на автостраде по требованию полицейских автомобиль Модисеттов врезался двигавшийся сзади внедорожник. Водитель последнего не заметил препятствия, так как был занят разговором по своему iPhone с использованием приложения FaceTime.



В результате аварии автомобиль Модисеттов сильно пострадал, так что всех троих находившихся в нем людей пришлось госпитализировать, а пятилетнюю девочку врачам спасти не удалось.



В иске Модисеттов утверждается, что Apple не предприняла необходимых мер, чтобы заблокировать использование на iPhone отвлекающих водителей приложений во время движения по скоростным магистралям, хотя техническая возможность для этого у нее была.