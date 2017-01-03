Так, по версии АП, может выглядеть купюра в 1000 сомони с изображением президента

Депутат опроверг сообщения ряда СМИ о том, что парламентом Таджикистана перенаправлены в Национальный банк страны предложения некоторых жителей страны о выпуске в обращение национальной валюты достоинством 1 тыс. сомони, на которой будет изображен портрет президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Нижняя палата парламента Таджикистана не наделена полномочиями ввода в обращение новых, более крупных купюр национальной валюты, и официально не рассматривала этот вопрос, об этом в интервью «АП» заявил заместитель главы комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики по экономике и финансам Сафарали Раджабов.

«Но мы знаем, что данный вопрос изучается НБТ, и купюра достоинством 1 тыс. сомони с портретом Эмомали Рахмона и с изображением Дворца нации может появится в обращении», - заключил депутат.

Напомним, с предложением о выпуске 1000 сомоновой купюры с изображением президента Таджикистана Эмомали Рахмона выступил ранее директор филиала ГУП «Таджиксугурта» в Шахринаве Шариф Каримов.

Свое предложение он озвучил на страницах газеты "Таджикистан". В статье Каримова отмечается, что именно благодаря президенту Эмомали Рахмону во всем мире узнают Таджикистан и таджиков. Он также отмечает, что именно благодаря усилиям главы государства удалось остановить войну в Таджикистане, избежать голода, и вернуть беженцев на родину.

Директор филиала ГУП «Таджиксугурта» уверен, что Таджикистан должен учитывать заслуги Лидера нации и основателя мира и единства, и выпустить в обращение банкноту номиналом 1000 сомони с изображением президента.

История таджикских денег

Несмотря на то, что Республика Таджикистан приобрела независимость в 1991 году, на территории республики до конца 1993 года находилась в обращении валюта периода Советского Союза, а затем с 1 января 1994 года - наличная валюта Российской Федерации.

Таджикистан среди независимых республик бывшего СССР оставался единственной страной, где до мая 1995 года продолжали хождение рубли Российской Федерации. Это обстоятельство породило целый ряд серьёзных социально-экономических проблем: неуклонно возрастал внутренний долг республики из-за нехватки наличных денег для выплаты заработной платы, пенсий и пособий; практически прекратилось финансирование экономики; наконец, Национальный банк Таджикистана был лишен возможности проводить свою независимую денежно-кредитную и валютную политику.

Постановлением Государственной комиссии Республики Таджикистан по введению национальной валюты от 6 мая 1995 года № 8 (324) "О порядке введения в обращение на территории Республики Таджикистан национальной валюты - таджикского рубла", с 10 мая 1995 года была выпущена в обращение национальная валюта Таджикистана - рубл, достоинством в 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 рублов, образца 1994 г. эмитируемая Национальным банком Республики Таджикистан.

Введение в обращение национальной валюты, проходившее при содействии Международного Валютного Фонда, имело важное экономическое значение для дальнейшего развития республики и стало политическим, экономическим, социальным и культурным явлением.

Находясь в обращении более 5 лет, рубл сыграл огромную роль в создании основ экономической независимости страны и подготовила необходимые условия для начала функционирования новой подлинно национальной денежной единицы.

Со стабилизацией политической и экономической жизни страны Национальный банк Таджикистана в 1999 году поместил заказ на предприятии Giesecke & Divirent (Германия) на изготовление национальной валюты, символизирующей историческое прошлое и современную культуру таджикского народа.

Указом Президента Республики Таджикистан от 26 октября 2000 года № 415 было объявлено о введении с 30 октября 2000 года новой денежной единицы страны - сомони, названной в честь основателя первого централизованного государства таджиков Исмоила Сомони (849-907 гг.). В обращение были выпущены банкноты достоинством в 1,5, 10, 20, 50, 100 сомони и разменная единица достоинством в 1, 5, 20, 50 дирамов.

На купюрах новой валюты были помещены портреты выдающихся деятелей современности и прошлого таджикского народа, а также изображения архитектурных и исторических памятников Таджикистана, предметов прикладного искусства и быта таджикского народа.

В целях совершенствования структуры денежной системы республики Указом Президента республики Таджикистан № УП - 645 от 28 августа 2001 года с 3 сентября 2001 г. были введены металлические монеты достоинством 1, 3, 5 сомони и 5, 10, 20, 25, 50 дирамов, эмитируемые Национальным банком Таджикистана. Эти монеты были отчеканены на предприятиях Санкт-Петербургского Монетного Двора Российской Федерации. Было установлено, что металлическая монета будет иметь параллельное хождение с банкнотами аналогичного достоинства.

В ноябре 2004 года были выпущены в обращение первые памятные монеты Таджикистана: монеты достоинством 5 сомони, посвященные 10-летию принятия Конституции Республики Таджикистан и монеты достоинством 3 сомони, посвященные 80-летию столицы Таджикистана - Душанбе. Эти монеты отчеканены в двух вариантах - из серебра и сборного материала (латунь и мельхиор). Монеты из сборного металла находятся в денежном обороте страны.

Новые купюры сомони были введены в обращение с 10 сентября 2010 года. В обращение были введены купюры достоинством 3, 200 и 500 сомони. На купюре 3 сомони изображен один из основателей Таджикской ССР Шириншо Шотемур, 200 сомони - герой Таджикистана Нусратулло Махсум. Купюра в 500 сомони имеет изображение основоположника таджикско-персидской литературы Абуабдулло Рудаки.

Секреты таджикского сомони в нашей инфографике

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