Исполнение обязанностей генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2017 года возложено на заместителя генсека ОДКБ Валерия Семерикова, сообщает пресс-служба ОДКБ.

Бордюжа занимал пост генерального секретаря ОДКБ с 2003 года.

В декабре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве было решено продлить срок его полномочий до 1 января 2017 года.

Лидеры ОДКБ «позабыли» о Генсеке Организации?

Между тем, на своей последней в 2016 году сессии лидеры ОДКБ "позабыли" рассмотреть вопрос о посте генсека Организации.

По итогам состоявшейся 26 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге внеочередной сессии Совета коллективной безопасности главы государств Организации не продлили полномочия Николая Бордюжи на посту генсека ОДКБ, и не назначили и нового генсека.

По мнению источника «АП» в силовом блоке правительства Таджикистана, основной причиной не продления полномочий Генсека ОДКБ или не назначения нового Генсека на саммите могло послужить отсутствие президента Беларуси Александра Лукашенко, «так как все решения в ОДКБ принимаются консенсусом».

По словам таджикского военного эксперта, пожелавшего остаться анонимным, Россия, как главная движущая сила ОДКБ, не смогла вовремя согласовать имя нового Генсека Организации. «Маловероятно, что в данном вопросе мнения глав государств, входящих в ОДКБ, разошлись бы», - считает эксперт.

Бордюжа занимал пост генерального секретаря ОДКБ с 2003 года. В ОДКБ, созданную в 1992 году, входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. Узбекистан в 2012 году приостановил свое участие в деятельности организации.

Генеральный секретарь Организации является высшим административным должностным лицом Организации и осуществляет руководство Секретариатом Организации.

Генсек ОДКБ назначается решением Советом коллективной безопасности (в Совет входят президенты стран входящие в ОДКБ) из числа граждан государств-членов и подотчетен СКБ.

Ушедший с поста Генсека ОДКБ Николай Бордюжа родился 20 октября 1949 года в городе Орел.

Образование высшее. В 1972 году окончил Пермское высшее командно-инженерное училище. В 1999 году - Высшие дипломатические курсы при Дипломатической академии МИД России.

В 1992-1994 г.г. Бордюжа Н.Н. занимал пост заместителя командующего Пограничными войсками Российской Федерации; 1994-1998 г.г. - заместитель, Директор Федеральной пограничной службы Российской Федерации; в 1998-1999 г.г. - секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, руководитель Администрации Президента Российской Федерации - секретарь Совета Безопасности Российской Федерации; в 1999 году - Председатель Государственного таможенного комитета Российской Федерации.

В 1999-2003 г.г. - Посол Российской Федерации в Королевстве Дания.

28 апреля 2003 года на сессии Совета коллективной безопасности назначен Генеральным секретарем ОДКБ.

Решением СКБ от 23 июня 2006 года в Минске Н.Бордюжа назначен Генеральным секретарем ОДКБ на очередной трехлетний срок.

В соответствии с Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым на внеочередной сессии СКБ 4 февраля 2009 года в Москве, Бордюжа Н.Н. назначен Генеральным секретарем ОДКБ на очередной трехлетний срок.

Решением СКБ от 19 декабря 2012 года в Москве Н.Бордюжа назначен Генеральным секретарем ОДКБ на очередной трехлетний срок.

Бордюжа Н.Н. награжден орденом Мужества, орденом Дружбы и орденом За заслуги перед Отечеством IV степени.

Женат, имеет сына.

И.О. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков РИА Новости

Досье: Семериков Валерий Анатольевич родился 28 июня 1954 года в Кировской области.

В 1975 году закончил Киевское высшее танковое инженерное училище и был откомандирован для прохождения военной службы в Пограничные войска КГБ СССР.

На протяжении 11 лет проходил службу в войсках Краснознаменного Забайкальского пограничного округа. По окончании Военной академии бронетанковых войск продолжил военную службу в центральном аппарате Пограничных войск на различных должностях. В 1994 году был назначен заместителем командующего Северо-Западного пограничного округа по вооружению.

В 1997 году после окончания Академии Генерального штаба ВС РФ был назначен начальником штаба Вооружения Федеральной Пограничной Службы России, затем заместителем директора ФПС России, и первым заместителем директора ФПС России.

С 2003 года по настоящее время является заместителем Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности.

Участник боевых действий на территории ДРА, награжден многими орденами и медалями. Генерал-полковник запаса.

Женат. Сын - офицер.

