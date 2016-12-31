Накануне наступления нового, 2017 года мы провели опрос среди экспатов, которые работают в представительстве Евросоюза в Таджикистане, чтобы узнать, как у них в странах отмечают новогодние праздники.

Рене Сирон – глава отдела финансов, контрактов и аудита представительства ЕС в РТ:

- Я из Люксембурга, но родился в Германии. Рождество в наших странах – это сугубо семейный, религиозный праздник, который отмечают дома и дарят друг другу подарки. Рождество для многих из нас ассоциируется с детством, поэтому я вспоминаю, что когда был маленьким, то ждал наступления рождественской ночи, когда смогу получить под ёлкой свой подарок… А наступление Нового года мы отмечаем публично, на вечеринках с близкими и друзьями, в гостях, на площади, в ресторане – в любом общественном месте. Еще задолго до наступления Нового года повсюду начинается сезон новогодних акций и скидок, во многих фирмах и компаниях начинают отмечать новогодние праздники уже с 22-23 декабря.

Этот Новый год я впервые буду отмечать в Таджикистане. Я наблюдаю, как преобразился Душанбе к этому празднику: всюду вывешены световые гирлянды, праздничные баннеры и украшены ёлки. Я вижу также, что нет проблем с приготовлениемхорошего праздничного блюда. До этого мне приходилось отмечать Новый год в Гане, в Африке, где не было никаких условий, было очень жарко и вообще никогда не было снега. Поэтому мы с моей супругой ждем с нетерпением наступления Нового года, может и со снегом.

Иван Бориславлевич – менеджер программ развития сельских регионов представительстваЕС в РТ:

- Конечно, с детства помню, как в нашей семьеотмечали Рождество. У нас в Бельгии – это тоже семейный праздник.На Рождество у нас обычно готовят гуся или индейку, а из десертов обязательно на праздничном столе должен быть буш дёноэль - пирог в форме полена, с шоколадом и каштанами.Но я давно не отмечаю этот праздник, так как я, во-первых, атеист. Во-вторых, меня уже давно нет дома, и дети мои выросли. Я не люблю шум и многолюдье во время наступления Нового года, поэтому предпочитаю тихий домашний уют гулу на улицах и звуку петард. В общем, я не очень люблю отмечать праздники и, скорее всего, проведу этот день дома один. А всем таджикистанцам хочу пожелать вновом году счастливой и долгой жизни, это очень важно для человека.

Нильс Янсонс - атташе по политическим и экономическим вопросам офиса ЕС в РТ:

- Пожалуй, я один из немногих экспатов, которые пережили две системы – советскую и капиталистическую. Я родился в Латвии идо 14 лет ходил в советскую школу. В то время мало кто в СССР отмечал Рождество; даже если и были такие верующие люди, они отмечали праздник в узком кругу. У нас была неверующая семья, воспитанная на советских традициях.Воспоминания о детстве: это обязательно Новый год, ёлка с красной звездой, запах мандаринов и звон кремлевских курантов по телевизору. Папа звонил в дверь, заранее оставляя подарки на крыльце за Деда Мороза, «который из-за своей занятости спешил» и оставил нам подарки у двери, – таких сценариев получения подарка в советское время было много. А Рождество я стал отмечать при независимой Латвии, когда женился. У нас это главный семейный праздник, обычно мы ездим к своим родителям или они приезжают к нам, чтобы отметить праздник вместе. В этом году мы впервые отметили Рождество в Таджикистане.

На этот праздник у нас обычно готовят горох на растительном жире с мясом и пассированным луком. Также у нас заранее квасят капусту, а потом ее тоже подают в жареном виде со специями. Но самое главное, моя супруга Эвиа подготовила на этот праздник пипаркукас (piparkūkas) - ароматные перечные пряники из имбиря, которые традиционно пекут на Рождество. Так как в Душанбе такого не продают, она испекла их сама, а дети украшали фигурки различными узорами. Детей тоже побаловали подарками на день рождения Христа. Кстати, про ёлку. Вы знаете, что впервые новогоднюю ёлку установили молодые предприниматели на старой Ратушной площади в Риге в 1510 году? Получается, эта традиция украшать новогоднюю ёлку пошла от нас, хотя имеется много споров между нами и эстонцами на этот счет. В 2010 году в Латвии отмечали 500-летие установления этой традиции. Мы гордимся этим фактом.

Франческо Страниеро – менеджер программ представительства ЕС в РТ:

- Я родом из Италии и приехал работать в Таджикистан в сентябре. Хотя я еще не был в регионах страны, Душанбе и его окрестности мне понравились. Новогодние праздники в Италии – самые радостные и долгожданные в году. Пик праздника приходится на Рождество: в полночь все верующие идут на службу в церковь, а после мессы начинается праздничный ужин. Итальянское Рождество всегда начинается с презепио - воспроизведенной сцены рождения Христа, которое ставится в каждом доме, обязательно в церквях, на центральных площадях. Основа презепио – фигуры младенца Иисуса, который лежит в яслях в соломе, Марии и Иосифа. Итальянцы считают, что установка презепио очень сплачивает семью. Еще нужно, чтобы в окне каждого дома горела свеча или лампа, которая свидетельствует о семейном очаге. Праздник Новый год тоже отмечается в Италии уже несколько столетий подряд.У нас любят наряжать елку, но эта традиция пришла от северных народов, украшают улицы и дома гирляндами и огнями. По улицам гуляет молодежь. Считается, что с наступлением нового дня нового года, 1 января, все в природе обновляется, зима начинает отступать, дни становятся длиннее и время работает на весну. В Риме есть такая древняя смешная традиция, когда принято в новый год входить обновленными, поэтому жители избавляются от старой утвари. Опасно ходить под окнами, потому что в любую минуту вам на голову может свалиться не только старая вещь, но и шкаф или компьютер. Хотя на самом деле суть традиции – избавление не от старой вещи как таковой, а от той, которая связана с какими-нибудь плохими воспоминаниями. Тогда, выкидывая ее, вы избавляетесь и от этих воспоминаний. Одно из самых ходовых блюд в итальянский Новый год – это чечевица с мясом, которую в Италии называют во множественном числе – лелентикье. Считается, что ее поедание в канун нового года принесет в семью материальный достаток, и чем больше съешь чечевицы, тем больше денег у тебя будет.

…Воспоминания о детстве у меня ассоциируются с Рождеством, когда однажды мне подарили копию поезда - популярного в те годы «Восточного экспресса», который ездил из Лондона в Стамбул, пересекая много городов. Получая этот «Восточный экспресс» в подарок, я никогда не думал, что моя жизнь будет связана с восточными странами. Но так и случилось: многие годы я работал в Лаосе, а теперь в Таджикистане. Пользуясь случаем, хочу пожелать представительству Евросоюза в Таджикистане быть единой, сплоченной командой и успешно выполнять возложенные на них задачи, а народу вашей страны желаю развития и процветания, чтобы стерлись границы между регионами и столицей, чтобы люди везде получали все услуги и возможности одинаково. Благополучия всем!