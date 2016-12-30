Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на санкции со стороны США. Об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

Глава страны подчеркнул, что у России «есть все основания для адекватного ответа», но Москва, по словам Путина, не будет «опускаться до уровня „кухонной“, безответственной дипломатии».

Путин добавил, что сожалеет о решении президента США Барака Обамы закончить «свою работу подобным образом». Дальнейшие отношения Россия будет выстраивать с администрацией избранного президента Дональда Трампа.

Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль, - говорится на сайте президента РФ.

Ранее российский МИД предложил Кремлю список из 35 американских дипломатов, которых можно выслать в ответ на аналогичное решение США. Глава МИД Сергей Лавров также предложил Путину закрыть дом отдыха американского посольства в Серебряном Бору и склад дипмиссии в Москве.

29 декабря США ввели новые санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками во время президентских выборов. Под запретительные меры попали ГРУ Минобороны, ФСБ, а также несколько организаций и двое россиян, подозреваемых во взломе финансовых систем.

Помимо этого США выслали из страны 35 российских дипломатов, которых подозревают в причастности к разведывательной деятельности. Два владения России на территории штатов Нью-Йорк и Мэриленд были закрыты.