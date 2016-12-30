Принадлежавшую украинскому олигарху Дмитрию Фирташу швейную фабрику «Гулистон Душанбе» продадут на аукционе. Стартовая цена полного пакета акций предприятия установлена в размере около 32 миллионов сомони (свыше $4 млн).

Радио "Озоди" Фабрика "Гулистон Душанбе"

В объявлении относительно проведения аукциона на сайте Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ говорится, что продается 100% пакет акций предприятия, количество акций составляет 317,2 тысячи. Стартовая цена установлена в размере 31 млн. 826 тыс. 679 сомони. Дата проведения аукциона не указывается.

Напомним, весной 2014 году экономический суд города Душанбе удовлетворил иск Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана о незаконной приватизации предприятия. Контрольный пакет акций (95%) предприятия принадлежали Дмитрию Фирташу, а оставшиеся 5% акций - сыну экс-министра промышленности Зайда Саидова – Хайрулло Саидову.

ЗАО «Гулистон» было приватизировано в 2002 году, когда Зайд Саидов был министром промышленности Таджикистана. В антикоррупционном ведомстве считают, что З. Саидов, используя тогда свои должностные полномочия, способствовал незаконной приватизации данного предприятия.

Предприятие после его конфискации в пользу государства переименовали в ОАО «Гулистон Душанбе».

На сайте предприятия говорится, что фабрика ОАО «Гулистони Душанбе» - основатель швейного производства в Таджикистане и самое опытное предприятие по производству мужской и женской одежды с 1933 года.

В 2004 году фабрика была оснащена усовершенствованным оборудованием, что позволило производить пошив одежды любой сложности.