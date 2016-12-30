Министерство иностранных дел России предложило президенту РФ Владимиру Путину в качестве ответа на американские санкции в связи с кибератаками выслать 35 американских дипломатов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, пишет «Медуза».

Согласно предложению Лаврова, необходимо выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге. Их имена Лавров не назвал.

Помимо этого, МИД предлагает запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве.

«Предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная. Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. (ИНТЕРФАКС)

29 декабря администрация США объявила о высылке 35 российских дипломатов в связи с кибератаками на американские политические партии, вину за которые Белый дом возлагает на Россию. Помимо прочего, было решено закрыть две посольские дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, а также внести в санкционный список три российские компании, которые считаются причастными ко взлому.

Россия отрицает причастность ко взлому систем Демократической партии США и публикации переписки демократов во время предвыборной кампании в США.