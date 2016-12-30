А помните раньше, когда совсем, совсем не было интернета и мобильных телефонов, люди писали друг другу большие письма, от руки, и потом эти письма почти неделями шли во все уголки нашей большой Родины, тогда были совершенно необычные открытки.

Новогодние открытки нашего советского прошлого совсем другие, они добрые, красочные, они дарили радость и какое-то новогоднее счастье.

А еще тогда мы эти открытки хранили, вместе с письмами, а иногда отдельно – в специальной коробочке. Иногда использовали их с детьми, готовя какие-то поделки в школу, аккуратно вырезали белочек и заек. Их этих белочек и заек тоже хранили, в уже другой – детской коробочке.

Храним эту память и сейчас. Ну, а кто, если потерял, мы вам дарим! С Новым годом, друзья!