Главная новогодняя ёлка Таджикистана украшена. Огни на зеленой красавице зажгли 29 декабря.

Высота ёлки 20 метров. Это связано с тем, что в будущем, 2017 году, Таджикистан отметит 20-ю годовщину достижения национального мира и согласия в стране.

Сама елка состоит из 4 блоков. Нижняя часть елки символизирует дерево – символ процветания и прогресса.

Следующая часть состоит из иллюминации и на ней изображены люди, держащие друг друга за руку.

По словам директора государственного учреждения наружной рекламы и оформления города Навруза Юнусова, это символ молодёжи. «Это в честь того, что президент объявил 2017 год Годом молодежи. И мы решили показать держащихся за руки молодых людей, как символ сплоченности молодых таджикистанцев», - отметил он.

Третья часть елки состоит из светоиллюминационной радуги - в честь 20-летия установления мира и согласия на таджикской земле.

В самом верху елки изображены восходящие лучи, которые озаряют корону - символ таджикской государственности.

У основания елки установлены светодиодные мониторы, на которых транслируются новогодние пожелания и лозунги. В целом их 12.

«Дизайн новогодней ёлки был разработан при непосредственном участии мэра города Махмадсаида Убайдуллоева лучшими архитекторами и дизайнерами столицы», - отметил Н. Юнусов.

Вся прилегающая к столичной площади «Дусти», на которой красуется новогодняя красавица, территория также празднично украшена. По периметру Парка имени Рудаки установлены белые бархатные арки, световые фонтаны и другие новогодние инсталляции.

Напомним, именно на площади «Дусти» 31 декабря состоится гала-концерт звезд таджикской эстрады. Он начнется в 18:00 и продлится до 20:00. В заключение концерта будет запущен пятиминутный фейерверк.