Новый год, пожалуй, самый ожидаемый праздник. Его ждут все – и стар и млад, взрослые и дети. Особенно дети. «АП» побывала на двух новогодних мероприятиях, организованных для детей из малоимущих семей, детей с ограниченными возможности и детей, которые в настоящее время проходят лечение в медучреждениях Согда.

Сотрудники и волонтеры Согдийского областного филиала Общества Красного Полумесяца в предновогодние дни провели неделю благотворительности под названием «Новый год должен прийти в каждый дом». Они посетили социальные учреждения, интернаты, навестили малоимущие семьи и передали продукты питания, вручили детям с ограниченными возможностями инвалидные коляски и новогодние подарки. ОО «Диер» и ОКПТ также устроили новогодние ёлки в кафе «Хушбахти», в здании Согдийского областного онкоцентра.