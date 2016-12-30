Авторитетная международная компания «MicroFinanza Rating» в очередной раз присудила МДО ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ рейтинг «А» за социально ответственную деятельность в финансовой сфере. Социальный рейтинг был проводен на основе скрупулезного анализа всей деятельности организации, внутренних нормативных документов и корпоративной культуры. Такое признание ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ получает уже второй раз.

Социальный рейтинг компания «MicroFinanza Rating» составляет исходя из показаний деятельности компании, касающихся социально-экономического контекста, системы управления социальной деятельностью организации, защиты клиентов и социальной ответственности перед ними, широты географического и индивидуального охвата, качества предоставляемых финансовых и нефинансовых услуг.

«Уходящий год был очень сложным для всего финансового сектора и экономики страны; год был непростым и для ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ, однако подводя итоги, можно с уверенностью заявить, что в тоже время год был продуктивным и насыщенным в плане инноваций», - отметили в организации.

Так, по словам источника, в течении 2016-го года в ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ был успешно осуществлен ряд проектов: развитие интернет и мобильного банкинга, безналичных расчетов; внедрение банковских карт, обслуживание корпоративного сектора, активное привлечение депозитов, денежных переводов, эффективное выполнение социальных программ, укрепление дистанционного банковского обслуживания.

«Еще одной инновацией в этом году стало осуществление плана преемственности, в рамках которого состоялась трансформация в топ-менеджменте организации», - подчеркнули в ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ.

Как сообщают в компании, весь год организация непрестанно поддерживала женщин и молодёжь, через различные социальные мероприятия. Такими мероприятиями стали специальные тренинги «Добейся успеха», которые направлены на повышение финансовой грамотности среди населения. В рамках Глобальной недели денег (Global Money Week), наряду со 124 странами мира, были организованны тренинги, в которых приняли участие более трех тысяч молодых людей со всей страны. Также в этом году был также реализован школьный проект «School Bank» направленный на повышение финансовой культуры. В уходящем году был успешно проведен конкурс для женщин-предпринимателей «Фарах» генеральным спонсором, которого является ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ. Следует особо отметить, что в уходящем году ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ стала первой финансовой организацией из Таджикистана ставшей членом Всемирного банковского альянса для женщин (GBA).

«Всем приятно получать подарки под Новый год и для нашей организации приятным новогодним подарком и своеобразным венцом уходящего года стало присуждение столь высокого международного рейтинга. Это еще раз подтверждает, что ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ была и остается социально ориентированной финансовой организацией и даже в условиях кризиса продолжает придерживаться политики социально-ответственного финансирования, и впредь будет только развивать это преимущество. Хотим поздравить всех наших клиентов, партнеров, акционеров с наступающим Новым годом и пожелать благополучия и всего наилучшего!» - отметили в организации.