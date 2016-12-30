Учительница школы для одаренных детей в Бабаджон Гафуровском районе Замира Рустамова стала победителем республиканского конкурса «Лучший учитель 2016 года».

Она была признана лучшей по всем параметрам конкурса, сообщает Министерство образования и науки РТ.

29 декабря в республиканском институте повышения квалификации и переподготовки работников сферы образования Министерства образования Республики Таджикистан были подведены итоги конкурса «Лучший учитель 2016 года». Целью конкурса, по данным его организаторов, было выявление талантливых учителей по республике, найти более инновационных и творческих в их профессиональной деятельности педагогов.

Победительница получила помимо денежного вознаграждения, памятный подарок и звание «Отличник образования».