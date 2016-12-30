Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» утвердил новый тренерский штаб команды под руководством Мухсина Мухаммадиева.

Как сообщает официальный сайт «Истиклола», у 50-летнего Мухаммадиева будут три помощника в тренерском штабе душанбинского клуба. Ассистентом главного тренера назначен 43-летний сербский специалист Небойша Топалов, которые имеет европейскую тренерскую лицензию категории «А». Вторым помощником Мухаммадиева стал бывший тренер «Баркчи» Алишер Тухтаев. Подготовкой вратарей в «Истиклоле» займется 60-летний латыш Александр Кулаков.

28 декабря, со всеми специалистами были подписаны контракты.

Сербский специалист Небойша Топалов ранее работал ассистентом главного тренера в молодежной сборной Казахстана и в клубе «Жетысу», а тренер вратарей Александр Кулаков известен по работе на аналогичной должности в национальной сборной Латвии. Ранее Топалов и Кулаков вместе с Мухсином Мухаммадиевым работали в казахстанском клубе «Ордабасы».