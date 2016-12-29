Присутствие военных сил РФ в Сирии будет сокращено, но Москва продолжит борьбу с международным терроризмом, заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу сократить военное присутствие России в Сирии. Об этом глава государства заявил во время встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.



При этом президент отметил, что борьба с терроризмом и поддержка сирийского правительства в борьбе с терроризмом прекращена не будет. По словам Путина, Россия продолжит исполнять все достигнутые договоренности, в том числе ​по развитию пунктов базирования российских военных в Тартусе и на аэродроме Хмеймим.



Ранее телеканал A Haber сообщал со ссылкой на слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглы о том, Турция и Россия договорились о введении общего плана по прекращению огня на всей территории Сирии, которое должно вступить в силу в полночь с 29 на 30 декабря.



Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков накануне, 28 декабря, не смог прокомментировать информацию о договоренности между Россией и Турцией о перемирии в Сирии, объяснив, что не обладает достаточной информацией.