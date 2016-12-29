Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что стране нужно быть готовой к отключению от мирового интернета.

«Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали», – рассказал Клименко, сообщает RT.

Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

По его словам, высока вероятность «тектонических сдвигов» в отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому, пояснил Клименко, стоит задача отрегулировать отечественный сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев.

«Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети», – сказал советник президента и добавил, что регулирования обычных пользователей закон о регулировании рунета не затрагивает.

Кроме того, Клименко рекомендовал россиянам учиться на программистов, а не на банкиров или юристов. Он сообщил, что на данный момент все больше места в жизни занимает сфера высоких технологий, затем придет интернет вещей, после него обязательно придет что-то другое.

«Профессия программиста уже стала одной из самых высокооплачиваемых и одной из самых перспективных», – заявил советник президента. Вместе с тем, по его словам, если у человека есть талант в конкретной сфере, к примеру, в юридической, то нужно развиваться в ней.

Ранее Клименко рассказал о введении электронных паспортов для граждан страны в 2017 году.