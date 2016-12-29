АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

- На сцене Таджикского Академического театра оперы и балета им. Садридина Айни состоится Новогодняя музыкальная сказка по мотивам Г.Х.Андерсена «Снежная королева», Начало в 10:00 и 12:00.

- В Российском центре науки и культуры состоится открытое занятие на курсах русского языка «Традиции и обряды русского народа: Новый год».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 ДЕКАБРЯ

1922 - На I Всесоюзном съезде Советов прията декларация об образовании СССР.

1962 – Завершено строительство линии электропередачи Головная ГЭС Душанбе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ДЕКАБРЯ

1917-1986 года – родился оперный певец Мулук Бахор.

1927-2003 года – родилась журналист Бурниссо Бердиева.

1944 года – родился доктор исторических наук, заслуженный работник РТ профессор Хайдаршо Пирумшоев.

1958 года – родился литературовед Муртазо Зайниддинов.

1963 – родилась журналист Рафиева Мавлуда.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м в сек., в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 3-8 тепла, в горах ночью -1+4, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без существенных осадков, лишь 29/12 местами по ЗГБАО дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 0-5 тепла, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем 1-6 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7, на перевалах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, местами 0-5 мороза, днем 2-7 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь, временами сильный. Ветер западный 2-7, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Курган-тюбе - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 4-6 тепла.