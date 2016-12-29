В конце октября нижняя палата парламента Таджикистана приняла законопроект «Об образовании взрослых», согласно которому впредь в стране будут признаваться знания, умения и навыки взрослых по основам различных профессий независимо от времени и места их приобретения.

Облегчит ли это нововведение жизнь работяги или станет очередным препятствием в его жизни - в материале «АП».

Хотим как лучше…

В ходе обсуждения законопроекта «Об образовании взрослых» спикер парламента Шукурджон Зухуров заявил, что свыше 70% таджикских трудовых мигрантов в России официально не имеют документов, подтверждающих их профессиональную подготовку, но большинство из них имеют навыки и умения по различным рабочим профессиям. Чтобы облегчить им получение подтверждающего документа, был разработан проект закона «Об образовании взрослых».

За подробностями «АП» обратилась к одному из разработчиков законопроекта - заместителю председателя парламентского комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике Нурулло Окилзода.

Комментируя документ, он отметил, что закон будет содействовать обеспечению работой тысяч граждан страны в республике и за ее пределами.

- Для начала хочу отметить, что многие СМИ немного исказили мое высказывание, указав, например, что впредь в стране будут вручаться свидетельства о профподготовке лицам, которые освоили те или иные профессии самостоятельно, не посещая профессиональные училища или колледжи. Это не совсем так.

По словам собеседника, законопроект об образовании взрослых разработан в рамках национальной стратегии развития страны на период до 2030 года в целях реализации прав взрослого населения на равный доступ к образованию в любом возрасте.

Нурулло Окилзода

Рассказывая об основных положениях законопроекта, Окилзода подчеркнул, что в него включен ряд понятий и определений, таких как: взрослый учащийся, система непрерывного образования, дополнительное образование взрослых, информальное образование, неформальное образование, классификация направлений и специальностей профобразования, валидация, самообразование.

- По новым нормам, профкомпетенция того или иного человека, - говорит автор проекта, - может быть признана независимо от того, как были приобретены опыт, компетенции и навыки - в процессе трудовой деятельности, учёбы или каким-то другим образом. Это приводит к существенному сокращению сроков обучения и отчасти к снижению безработицы, стимулирует работодателей, повышает мотивацию обучающихся и работников.

На сегодняшний день численность трудоспособного населения страны, включая мигрантов, составляет около 5 миллионов человек, половина из которых трудоустроены. (Министр труда, миграции и занятости населения РТ Сумангул Тагойзода)

Формальное, информальное…

Проблемы обеспечения текущих потребностей экономики в профессиональных кадрах, модернизации системы непрерывного образования одинаково актуальны сегодня как для сферы образования, так и для сферы труда.

По мнению экспертов, рост населения в РТ за год составляет около 2%, что требует около 180 тысяч дополнительных мест в системе образования и столько же вакантных мест на рынке труда, и по этой причине дополнительное образование взрослых немаловажно для страны.

- Во многих европейских странах накоплен определенный опыт создания системы валидации, основанной на оценке результатов обучения. Валидация - другими словами, подтверждение и признание профессиональной компетенции, полученной взрослым учащимся в рамках неформального и информального образования, независимо от места и времени, где оно было приобретено, и вручение документа государственного образца по результатам оценки обучения посредством экзаменов и демонстрационных испытаний. В дальнейшем будет разработана модель оценки и признания квалификаций, полученных в результате формального, неформального и информального обучения, - говорит Окилзода.

Эксперт отметил, что формальное обучение всегда организуется и имеет нормативы обучения.

- С точки зрения ученика оно всегда намеренное. Цель ученика - получить знание, умения или навыки. Например, обучение в учреждении начального профобразования или в профессиональных центрах обучения.

Внеформальное (информальное) обучение никогда не организуется и не имеет никакой направленной цели с точки зрения результатов обучения и не намеренное с точки зрения ученика. Часто оно называется обучением через опыт. Идея состоит в том очевидном факте существования ситуаций, вынуждающих человека обучаться на работе, дома или во время досуга. Например, человек работает разнорабочим на строительстве и непринужденно осваивает азы определенной строительной профессии, выполняя определенную работу.

Эксперт считает, что посредине между этими двумя формами находится неформальное обучение, которое проходит вне организации формального образования и не предполагает выдачи документа государственного образца. Такое обучение может произойти по личной инициативе человека. Например, в качестве подмастерья в мастерской ремесленника.

- Все эти формы обучения буду равно признаваться, - отметил Окилзода.

В 2008 году при Госагентстве соцзащиты, занятости населения и миграции Минтруда и соцзащиты населения создано госучреждение «Центр образования взрослых Таджикистана» с филиалами в пяти городах. Наряду с ними работает ряд центров, занимающихся образованием взрослых, которые имеют 29 филиалов и более 40 представительств, где обучаются 23 тыс. 143 ученика по 14 направлениям по 96 специальностям. В 2016 году краткосрочные курсы по различным специальностям прошли 9 тыс. 715 человек. ​​​​​​​( Начальник управления профобучения Минтруда РТ Раджабали Гулшанов)

А как у них?

Валидация неформального и спонтанного обучения практикуется во многих европейских странах. Например, в Германии, Австрии, Норвегии, Литве, Чехии и Финляндии студентам, которые не прошли предшествующий этап обучения в формальной системе, предоставляется доступ к выпускным экзаменам в системе дополнительного или профессионального образования.

В Финляндии, Норвегии и Чехии человек без формального образования может получить доступ к дополнительному высшему образованию, если он подтвердил свои знания и компетенции, получаемые в системе формального образования. Например, в Финляндии и Эстонии студент может быть принят в политехнические университеты путем демонстрации того, что он получил соответствующие знания посредством практического опыта. В Дании абитуриенты могут пройти оценку компетенции до начала профобучения для сокращения срока обучения. В Швеции и Мальте неформальное и спонтанное обучение является неотъемлемой частью программ формального обучения. В Швеции, например, практическое обучение на рабочем месте может предоставить ученику необходимые оценки для получения аттестата о среднем образовании.

Предстоит еще долгий путь

Для развития системы независимой оценки и сертификации квалификаций в Таджикистане, по мнению специалистов, после принятия Закона «Об образовании взрослых» предстоит еще создать национальные реестры и организационную систему. Ряд экспертов в сфере образования сошлись во мнении, что оценка компетенций заявителя и сертификация его квалификации в соответствии со стандартами - процесс трудоемкий и в одночасье его внедрить практически невозможно.

Комментируя этот вопрос, Окилзода заявил, что решение этой проблемы – в создании единых профстандартов по оценке компетенции.

- Предстоит еще долгий путь, а принятие закона - это очередной шаг на этом пути. Сейчас специалистами разрабатывается Образовательный кодекс РТ, благодаря которому будут устранены многие противоречия между нормативно-правовыми актами системы законодательства об образовании и других отраслей права. Относительно профстандартов, действительно, до тех пор, пока они не будут созданы, невозможно и существование единообразия в требованиях к конкретным квалификациям. Думаю, оценка компетенций должна проводиться с обязательным участием представителей работодателя. Так, сертификация квалификаций различными путями будет доступна не только для работников, но и для безработных, студентов, мигрантов и пенсионеров, а также для лиц, желающих или вынужденных поменять квалификацию. И это всего лишь вопрос времени, - резюмировал автор законопроекта.