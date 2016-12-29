В Черном море завершена основная фаза поисково-спасательных работ после катастрофы военного Ту-154. Об этом, как пишет «Медуза», РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

По состоянию на утро 29 декабря, поисковикам удалось обнаружить 19 тел погибших, а также множество фрагментов. 17 тел уже доставлены в Москву для опознания, добавил собеседник агентства.

Ту-154 разбился сразу после вылета из аэропорта Адлера в ночь на 25 декабря. На борту находились 92 человека. Самолет вез в Сирию ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналистов и врача Елизавету Глинку (Доктора Лизу).

На месте крушения обнаружены все три бортовых самописца, их расшифровка уже началась в подмосковных Люберцах. Официально следствие рассматривает несколько версий: ошибку пилотов, попадание постороннего предмета в двигатели, техническую неисправность и некачественное топливо.

При этом телеканал «Лайф» опубликовал расшифровку последней минуты разговоров пилотов, из которой следует, что катастрофа могла произойти из-за проблем с уборкой закрылков после взлета.