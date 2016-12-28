Варзобская ГЭС – одна из первых мощных индустриальных строек Таджикистана. Миллион кубометров валунов и гальки был вынут при ее строительстве. Уложено двадцать тысяч кубометров бетона. Пуск станции, ее первого гидроагрегата, состоялся 80 лет назад в ясную новогоднюю ночь 31 декабря 1936 года. Благодаря чему столица республики Душанбе получила прочную энергетическую базу.

1937 год. Машинный зал

В электрификации Таджикистана неоценимую помощь оказали предприятия и научно-исследовательские учреждения, инженерные кадры и рабочие Москвы и Ленинграда. С их участием в прошлом веке сооружалась одна из крупнейших электростанций в республике – Варзобская ГЭС.

Строительству ГЭС советское правительство уделяло огромное внимание. Управление делами Высшего совета народного хозяйства СССР установило строгий контроль за выполнением промышленных заказов для Варзобской гидроэлектростанции. За подписью наркома тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе был издан приказ о полном и бесперебойном обеспечении Варзобского строительства всеми материалами.

1936 год, на снимкеначальник монтажного отдела инженер Никитин, проведший весь монтаж сложнейшего оборудования Варзобской гидроэлектростанции, в зале управления станцией

На ГЭС были установлены две турбины с вертикальной осью. Каждая мощностью в 5 тысяч лошадиных сил. Все оборудование для гидроэлектростанции было изготовлено на Ленинградском металлическом заводе и заводе «Электросила».

1934 год. Вид на строящуюся плотину Верхне-Варзобской ГЭС

Мощность Верхне-Варзобской ГЭС – семь с половиной тысяч киловатт– была для середины прошлого века немалой.

Одновременно с пуском гидроэлектростанции вступили в строй многие душанбинские предприятия. Среди них обувная и швейная фабрики, кожевенный, кирпичный, алебастровый, авторемонтный и деревообделочный заводы. Всем им требовалась энергия, да и население города стремительно росло, приближаясь к восьмидесяти тысячам.

2016 год. И сегодня над главным входом административного корпуса ГЭС как точка отсчета выбита дата 1936 - год пуска станциив промышленную эксплуатацию.

И, наверное, самое главное: на Варзобстрое ковались первые кадры местных таджикских гидростроителей и энергетиков. Руками которых будет достроен каскад Варзобских ГЭС, три мощных ГЭС Вахшского каскада и другие энергетические объекты страны.