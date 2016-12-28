Вокруг центрального рынка Джаббор-Расуловского района разгораются новые страсти. Чтобы заполнить торговцами свой пустующий рынок «Ашроф», новый председатель района Комил Салимзода решил полностью снести центральный рынок, причем внеся эту идею в генеральный план района…

14 декабря власти Джаббор-Расуловского района проинформировали руководителей центрального рынка о том, что согласно генеральному плану на территории, где ныне расположен базар, планируется построить многоэтажные и одноэтажные жилые дома и детский парк.

Новый генеральный план был утвержден президентом страны 26 ноября текущего года, и планируется все это реализовать до 2035 года. Однако власти Джаббор-Расуловского района решили заняться этим вопросом незамедлительно.

В случае сноса центрального рынка, где расположено порядка 150 частных магазинов и пять обществ с ограниченной ответственностью, власти должны компенсировать владельцам весь ущерб, но из каких средств это будет сделано, пока неизвестно. По предварительным подсчетам, сумма компенсации составит более четырех миллионов долларов.

Пока же, по словам самих предпринимателей, представители властей занимаются противоправной агитацией и запугиванием, заявляя, что если владельцы рынка и местные предприниматели не покинут свои места и не переедут на предлагаемые властями территории, то могут остаться ни с чем.

…Остается непонятным, зачем властям Джаббор-Расуловского района понадобилось строить многоэтажные дома именно на территории рынка, где работают порядка 1200 предпринимателей, особенно с учетом того, что в районе нет и никогда не было канализационной системы. Не менее странным выглядит планируемое строительство детского парка развлечений, ведь недалеко от рынка расположен центральный парк в шесть гектаров, который находится в плачевном состоянии. Главное, в случае сноса рынка пока неизвестно, за счет каких средств будет осуществляться строительство всех этих объектов.

Бесполезный рынок

Чтобы разобраться в этой странной ситуации, необходимо вернуться на несколько лет назад. Проблемы у предпринимателей центрального рынка Джаббор-Расуловского района начались с 2013 года. Тогда в районе на территории в семь гектаров был построен еще один рынок - «Ашроф», владельцем которого, по данным предпринимателей рынка, является нынешний председатель района Комил Салимзода (официально рынок оформлен на его родного брата). На тот момент Салимзода занимал должность начальника Налогового управления района.

Рынок "Ашроф" Фото Хайрулло Мирсаидова

Собираясь построить рынок «Ашроф», Салимзода обещал властям области и республики, что таким образом намерен создать несколько тысяч новых рабочих мест, однако на деле главной его целью, по словам предпринимателей, было просто переместить всех торговцев с центрального рынка.

К слову, рынок «Ашроф» был построен на пахотных землях, что уже является нарушением закона. Еще на стадии строительства тогдашний зампредседателя Согдийской области Норинов был против строительства нового рынка, считая его бесполезным. Бывший председатель Согда, ныне премьер-министр Кохир Расулзода также не был в восторге от этой инициативы. В беседе с корреспондентом «АП» свидетели тех событий рассказали, что, когда Кохир Расулзода приехал с рабочим визитом в Джаббор-Расуловский район, его попросили участвовать в торжественном открытии рынка «Ашроф». Буквально во время церемонии Расулзода заявил: «Зачем здесь нужен такой большой рынок?»

Позже уже в стенах хукумата звучали обвинительные слова в адрес Комила Салимзода, что он обманул власти Согдийской области и президента страны, обещая создать пять тысяч новых рабочих мест, а на самом деле пытается силой переселить продавцов центрального рынка.

Кнутом и пряником

С момента открытия рынка «Ашроф» в течение двух лет всевозможные государственные структуры, вплоть до органов правопорядка, буквально терроризировали продавцов центрального рынка. Многочисленные незаконные проверки, фальшивые заключения, незаконное закрытие рынка, необоснованные штрафы, угрозы расправы, вплоть до силовых методов применялись в отношении торговцев центрального рынка с одной целью – переселить их на новый базар.

«АП» тогда внимательно следила за развитием событий. После каждой публикации в «Азии-Плюс» страсти на время утихали, а через некоторое время разгорались с новой силой. Доходило до таких казусов, что хозяин рынка «Ашроф» пытался заманить к себе на рынок торговцев, обещая им полугодовое освобождение от выплаты налогов…

При этом правоохранительные структуры не только не привлекли за это Комила Салимзода к ответственности, но и всячески способствовали его произволу, рассказывают предприниматели с центрального рынка.

После ряда неудачных попыток переселить рынок, власти нашли другой выход из ситуации. Тогда и возникла идея создания нового генерального плана центра Джаббор-Расуловского района, где не нашлось места центральному рынку. При этом сама история создания генплана весьма примечательна…

Подписи предпринимателей из обращения к президенту

Предприниматели просят защиты у президента

Согласно официальной информации, власти Джаббор-Расуловского района заключили договор с неким ООО «Шахрофар», офис которого расположен в Душанбе. Данная организация и разработала генеральный план района еще в конце 2014 года. Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент «АП» обращался к тогдашнему главе Джаббор-Расуловского района Сангинмуроду Хакимзода. Правда, ничего нового он сообщить не смог. «Я об этом ничего не знаю. К нам пришли с предложением разработать генеральный план района, мы заключили с ними соглашение, а все что касается изменений в генплане, я к этому отношения не имею», - заявил Хакимзода. Он так и не смог объяснить, кто и как внес изменения в генплан, согласно которым центральный рынок просто исчез. Не может же само ООО «Шахрофар» по своему усмотрению менять всю структуру района?

Самое главное, проинформировано ли правительство страны и президент республики, что в утвержденном ими генеральном плане на месте строительства предполагаемых новых объектов расположен центральный рынок района и что только сумма компенсации за перемещение этого рынка составит более четырех миллионов долларов? Особенно этот вопрос актуален на фоне принятого бюджета страны на 2017 год с дефицитом в 300 миллионов.

Предприниматели центрального рынка в очередной раз обратились к президенту страны с просьбой помочь им в борьбе с недобросовестным чиновником, который, возглавив Джаббор-Расуловский район, продолжает работать только во благо собственных интересов. Обращение к президенту подписали более 800 торговцев центрального рынка. В частности, в письме указывается, что глава района Комил Салимзода помимо рынка «Ашроф» является владельцем ресторана «Диёрбек», санатория «Гиппократ», гостиницы «Салимбек», нескольких точек общественного питания, АЗС, заводов по производству кирпича и асфальта, мельницы, нескольких многоэтажных зданий и т.д.

«АП» будет следить за развитием событий вокруг центрального рынка Джаббор-Расуловского района. Мы также надеемся получить комментарии от председателя района.