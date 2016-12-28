«Барки точик» все еще не готов обнародовать причины аварии, произошедшей в электроэнергетической системе Таджикистана ровно два месяца назад – 28 октября.

Созданная на следующий день специальная комиссия по выявлению причин аварии еще в ноябре завершила работу и предоставила энергохолдингу свои заключения.

«В настоящее время заключения комиссии находятся на изучении соответствующих министерств и ведомств. Они могут быть опубликованы только после окончательного согласования», - сказали «АП» в «Барки точик».

Напомним, 28 октября примерно в 18:35 по душанбинскому времени, в столице и других населенных пунктах страны внезапно отключилась подача электроэнергии. В целом без «света» осталось около 90% территории Таджикистана. Подача электроэнергии была восстановлена только спустя три часа. На следующий день после аварии была создана специальная комиссия.

По предварительным данным «Барки точик», авария произошла в результате остановки агрегатов Нурекской гидроэлектростанции, вызванной сбоями в энергосистеме страны и автоматическим запуском противоаварийной системы.

«28 октября в 18.29 в результате внештатной ситуации в энергетической системе страны и автоматического включения противоаварийной релейной защиты была прекращена подача энергоснабжения практически по всей территории Таджикистана. Свет был только в Горно-Бадахшанской автономной области», - отмечали после аварии в «Барки точик».

Между тем, некоторые эксперты связывали произошедшую аварию с халатным отношением энергетиков к вопросам безопасности гидротехнических сооружений.

Они считают такие аварии вполне закономерными для электроэнергетической системы страны, так как, по их мнению, на гидротехнических сооружениях страны не соблюдаются правила эксплуатации.