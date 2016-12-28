SWORDE Teppa - один из популярных центров по изучению английского языка в Курган-Тюбе. Недавно корреспондент «АП» побывал в этом центре.

SWORDE Teppa расположился в старом здании курган-тюбинского детского сада №5.

Этот центр был создан гражданином Великобритании Полом Марчетом, которого мы попросили рассказать о себе и своем детище.

«По образованию я зоолог, - начал свой рассказ Пол. - Окончил один из лондонских университетов и никогда не думал, что буду заниматься лингвистикой. Идея создания языкового центра появилась в 1997 году. Тогда я работал в Душанбе, в одной международной организации по предотвращению малярии. У меня было очень много волонтеров, которые хотели выучить английский язык. Но кроме волонтеров желанием загорелись и многие работники государственных структур, с которыми мне приходилось общаться. Тогда появилась идея создать языковой центр в центре Хатлонской области».

По словам Пола, власти области поддержали идею, выделили здание, а посольство Великобритании помогло с ремонтом и оснащением здания.

«Часть книг, учебников, пособий и оборудования я привез из Лондона, - рассказывает Пол Марчет. - Мы поставили перед собой задачу заниматься повышением квалификации учителей английского языка, а также углубить знание иностранного языка у госчиновников областного уровня, работников систем здравоохранения, туризма, экологов, ну и всех желающих изучать английский язык. Всего у нас обучается 200 человек. За десять лет обучение прошло более трех тысяч человек. Поле трех с половиной лет обучения наш выпускник может свободно сдать экзамены в любой англоязычный вуз или наладить свой бизнес. В нашем центре язык преподают местные учителя по совместительству».

Относительно платы за обучение, собеседник отметил, что оплата за месяц обучения составляет 80 сомони. На бесплатной основе учатся сироты и дети с ограниченными возможностями. Обучение также бесплатно для работников местных администраций, врачей, учителей, экологов и журналистов этого региона.

Пол с гордостью отметил, что библиотека SWORDE Teppa считается одной из крупных англоязычных библиотек в Таджикистане, она насчитывает более 30 тысяч экземпляров книг, учебных пособий по изучению английского языка, в том числе и в электронном варианте.

«На днях мы отрыли филиал библиотеки в Кабадияне, - говорит Пол. - К сожалению, пока не решен вопрос со зданием для образовательного центра. Не буду загадывать, но мы хотим открыть такие центры в отдаленных районах Хатлона. Немного проблематичен и вопрос финансирования, которое необходимо нам для обновления оборудования центра. Надеюсь, вопрос решится в ближайшем будущем».

В конце беседы Пол рассказал, что наряду с обучением английскому языку в центре занимаются экологическим образованием, освещают вопросы охраны окружающей среды.

«В рамках экологического проекта мы собрали коллекцию различных видов насекомых и передали в областной музей, - отметил Пол Марчет. - В дальнейшем мы продолжим работу в этом направлении. Я как специалист-зоолог хочу поделиться опытом, передать свои знания моим таджикским ученикам».