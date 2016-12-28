Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала предложенную правительством страны среднесрочную программу развития республики на 2016-2020 годы.

Для реализации принятой программы планируется привлечь 25,6 миллиардов долларов США, из которых доля государства составит 55%, а остальные средства будут долей инвесторов и отечественных предпринимателей.

Программа предусматривает создание института Омбудсмена Таджикистана по защите прав бизнесменов.

Программа также предусматривает создание четырех приграничных транспортных, экологических и логистических центров в городах Турсунзаде, Худжанд, Хорог и на КПП «Нижний Пяндж» на афганской границе.

Программа также планирует до 2020 года снизить на 10 процентов уровень долларизации экономики Таджикистана, до 2020 года ежегодно создавать в стране не менее 100 тыс. рабочих мест, увеличение имущества кредитных организаций республики в три раза, доведя их общий размер до 44 миллиардов 354 миллионов сомони.

В рамках реализации программы в стране будут увеличены численность транзитных коридоров.

Программа будет реализована по трем сценариям – пессимистическому, реалистическому и оптимистическому, отметил Давлатзод.

Согласно пессимистическому сценарию, по его словам, ежегодный рост объема ВВП страны сократится до 3-4 процентов, социальные расходы останутся на уровне сегодняшнего дня, доля промышленности в ВВП будет расти незначительно и составит 12,5 процентов, доля аграрного сектора составит 22 процента.

Реалистический сценарий предусматривает ежегодный рост объема ВВП Таджикистана в 6-7 процентов, а оптимистический вариант реализации программы предусматривает ежегодный рост объема ВВП Таджикистана в размере 12 процентов.

Принятая программа предусматривает рост внешней торговли Таджикистана в 1,1 раза, рост экспорта таджикских товаров в 1,7 раза, сокращение импорта на 7-8 процентов, уровень инфляции будет составлять 6-7 процентов.