Российские инвестиции в Таджикистан сокращаются, и на это есть свои причины: высокие налоговые ставки, особенно в телекоммуникационной сфере. Налоги иногда выше, чем сама выручка, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов в ходе итоговой пресс-конференции 27 декабря.

По словам дипломата, в этом отношении вселяет надежду заявления президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сделанные в ходе недавнего обращения к парламенту, в которых глава государства поручил соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопросы улучшения инвестиционного климата в стране.

«Мы понимаем, что желание в стране есть, но необходимо создавать соответствующие условия, это аксиома», - сказал Лякин-Фролов.

Посол отметил, что сложности с оплатой электроэнергии, выработанной Сангтудинской ГЭС-1, все еще не решены, задолженность со стороны ОАХК «Барки Точик» в $80 млн. не погашена и «реальных подвижек в решении этого вопроса не наблюдается».

«Но есть и положительные примеры, например, в этом году в Душанбе были открыты фитнес-центр «X-FIT», стоимость проекта $10 млн., кафе «Шоколадница» тоже с российскими инвестициями. Это прямые инвестиции, которые создают новый стиль жизни в городе», - сказал Лякин-Фролов.

По данным дипломата, объем прямых инвестиций в этом году составил $80 млн., общий объем - $1,5 млрд.

Незначительно сократился и объем торговли между Таджикистаном и Россией: в 2014 году он составлял $1250 млрд., в 2016 – более $1 млрд. При этом его структура не изменилась, порядка 90% приходится на экспорт из России в Таджикистан.

«Мы понимаем, что этого мало, мы стараемся наращивать импорт из Таджикистана, в частности с помощью программы импортозамещения», - отметил посол.

Впрочем, по словам Лякина-Фролова, в данные статистики по импорту из Таджикистана не попадает та продукция, которая поступает в Россию через Кыргызстан и Казахстан.

Что касается других сфер сотрудничества между Таджикистаном и Россией, то дипломат отметил оживление контактов по культурному и образовательному сотрудничеству. В настоящее время на территории России обучается 16 тысяч студентов из Таджикистана, более 6 тысяч учащихся получают образование внутри страны на базе российских филиалов университетов и РТСУ.

«Благодаря, в том числе, и усилиям нашего посольства, удалось сохранить русскую школу в Кулябе. Она осталась, должна остаться, будет в подчинении РТСУ, как работает столичная 14 школа. Есть даже возможность увеличения количества учеников в этой школе», - отметил Лякин Фролов.

Также, посол выразил особую благодарность всем таджикистанцам, которые не остались равнодушными к трагедии, произошедшей в небе над Сочи 25 декабря.

«В Таджикистане разделили скорбь российского народа в связи с катастрофой, произошедшей 25 декабря. Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования. Я получил много звонков из правительства, из компаний, звонили простые люди, чтобы выразить соболезнования в связи с трагедией. К посольству несли цветы. Мы очень благодарны таджикскому народу», - подчеркнул Лякин Фролов.