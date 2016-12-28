Президент Эмомали Рахмон принял сегодня прибывшего в Душанбе заместителя премьер-министра Узбекистана Рустама Азимова.

Эмомали Рахмон еще раз сердечно поздравил руководство и народ этой дружественной соседней страны с проведением на высоком уровне выборов президента Республики Узбекистан, и назвал визит официальной правительственной делегации этой страны в Таджикистан важным шагом на пути дальнейшего развития и углубления межгосударственных связей, сообщает пресс-служба главы государства.

Он заявил, что Таджикистан положительно оценивает инициативу узбекской стороны о восстановлении авиасообщения между двумя странами. "Наша страна поддерживает дальнейшее улучшение отношений в вопросах восстановления участков железной дороги, снижения тарифов на железнодорожные грузоперевозки, повторного налаживания импорта и экспорта электроэнергии, расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, отмены и упрощения визовой системы и решения пограничных вопросов", - цитирует лидера Таджикистана пресс-служба.

Стороны обменялись мнениями по нынешнему положению и перспективам развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникации, воды, энергетики, культуры, защиты границы, а также высказали конструктивные предложения по устранению препятствий на пути развития сотрудничества в этих сферах. Было подчеркнуто, что договорно-правовая база межгосударственных отношений двух стран состоит из более ста документов, практическая реализация которых полностью отвечает интересам двух стран.

Была выражена уверенность, что в рамках работы Межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству будут обсуждены важные и актуальные вопросы, предприняты эффективные шаги по нахождению новых путей дальнейшего развития межгосударственных отношений. На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с военно-политической ситуацией в регионе и мире, усилением борьбы против терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотических средств, других транснациональных преступлений.