Министерство образования и науки Республики Таджикистан сообщает, что зимние каникулы для таджикских школьников продлятся, как и в предыдущие несколько лет, целый месяц — с 1 января по 31 января.

Как сообщил «АП» пресс-секретарь министерства образования и науки Таджикистана Эхсон Хушвахтов, как и в прежние годы во время зимних каникул будут организованы дополнительные занятия для тех учеников, которые принимают участие в ученических олимпиадах.

По славам Хушвактова, другим школьникам педагоги подготовили список классиков художественной литературы для чтения во время каникул. Сами же школьные педагоги в январе будут проходить курсы по повышению своей квалификации.

Напомним, в 2012 году министерство образования отменило осенние каникулы, которые намечались на 1-8 ноября, учитывая поручение хукумата города Душанбе, мотивируя свой шаг холодной зимой. В связи с этим было принято решение отменить осенние каникулы и продлить зимние до месяца.

В сентябре 2013 года Минобрнауки выступило с очередным нововведением, согласно которым школы перешли на полугодовую систему образования. Первое полугодие длится с первого сентября до конца декабря. Затем, после продолжительных зимних каникул, начинается второе учебное полугодие, которое продолжается с первого февраля по седьмое июня. В целом учебный год в таджикских школах составляет 34 недели.