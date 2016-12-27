Президент России Владимир Путин дал старт поставкам газа в Крым. Газопровод ввели в строй через несколько дней, после того как в ходе недавней большой пресс-конференции президент пообещал «порадовать крымчан».

Президент России Владимир Путин дал старт поставкам газа по газопроводу, связывающему Краснодарский край с Крымом, сообщается на официальном сайте главы государства. Как ожидается, присоединение газотранспортной системы Крыма к магистральным газопроводам России позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей региона.



«Поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, развитие в социальной сфере Крыма и Севастополя», — сказал Путин в ходе церемонии запуска газопровода.



Президент пообещал, что власти всех уровней сделают все возможное, чтобы газ как можно быстрее дошел до конечного потребителя. Для этого, в частности, в ближайшие четыре года в Крыму планируется построить и реконструировать 2,5 тыс. км межпоселковых газопроводов и восемь газоперекачивающих станций.



23 декабря в ходе «большой пресс-конференции» Путин сообщил, что компания «Черноморнефтегаз» завершила работы по подключению к магистральной газовой сети и подача газа в Крым начнется через два-три дня.