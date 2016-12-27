Таджикский боксер Мехрубон Сангинов в весовой категории 76,2 кг на профессиональном ринге одержал победу нокаутом на третьем раунде четырехраундного боя над белорусским спортсменом Сергеем Крапшилой.

24 декабря в спортивном зале «Олимпийский дворик» Киев (Украина) прошло боксёрское шоу Sparta Boxing Promotions.

Мехрубон вел бой с азартом, не оставляя никаких шансов сопернику. Бой должен был продолжаться 4 раунда, но в третьем раунде из-за пропущенных ударов Сергей Крапшила отказался от продолжения боя.

Главным боем вечера был поединок за "серебряный" пояс интернационального чемпиона по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг), между 33-летним уроженцем Днепра - Андреем Руденко и 32-летним боксёром из США - Джейсоном Бергманом по-прозвищу "Ironman".

Андрей Руденко в 12-раундном поединке победил Бергмана единогласным решением судей. Счет боя: 100-90, 100-90, 100-90.

Таджикская школа бокса ежегодно открывает новые таланты. Одним из них является Мехрубон Сангинов. Он тренируется совместно с одним из лучших боксеров Казахстана, чемпионом мира Али Ахмедовым под руководством тренера Сагатбека Мусаханова.

Пользуясь возможностью, Мехрубон поблагодарил своего партнера и тренера, а также выразил благодарность своему первому тренеру Парвизу Ахмедову.

«Главное для меня - воспитательное значение бокса. Этот вид спорта воспитывает у человека такие качества, как мужество, смелость, отвагу», - говорит Мехрубон.