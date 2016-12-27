В Узбекистане ужесточили наказание за угон транспортного средства - до 10 лет лишения свободы и более. Ранее за это преступление угонщикам давали от трех до пяти лет.

В Узбекистане вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, которые уже опубликованы в местной прессе.

Ранее законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана одобрила проект закона о внесении изменения в статью 267 Уголовного кодекса («Угон транспортного средства»). Предложение о поправке было внесено в нижнюю палату парламента Генеральной прокуратурой, сообщает Газета. Uz.

«Анализ показал, что за последние три года количество случаев угона транспортных средств выросло на 65%», — цитирует информационная служба Законодательной палаты депутата Шерзода Тухташева.

Согласно поправкам, наказание за угон транспортного средства будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (сейчас — 3−5 лет), за это же действие, совершенное по предварительному сговору группой лиц, — 10−15 лет (сейчас — 5−10 лет), организованной группой — 15−20 лет (сейчас — 10−15).