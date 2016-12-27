В авиакомпании «Сомон Эйр» подтвердили информацию о том, что граждане Таджикистана, купившие билеты на рейс из Иркутска в Душанбе, действительно уже сутки не могут вылететь оттуда.

«Мы держим с ними постоянную связь, у нас там есть свой представитель, - говорит источник в авиакомпании. – Сегодня вечером, примерно, в 18.00, планируется вылет из этого аэропорта в Душанбе, если будет достигнута такая договоренность. Если же вылета не будет, то все люди смогут получить свои деньги за купленные билеты обратно».

В комментариях под статьей «Авиакомпания "» один из читателей написал: «…нам деньги не возвращают, говорят, ждите завтра будет рейс.... Звоним знакомым в Душанбе там тоже никому до начала регистрации на вернули деньги на их требования вернуть их говорят ждите официального разрешения и сказали чтобы пришли на регистрацию в это же время завтра то есть 27 декабря. А Тимур Бандишоев (пресс-секретарь «Сомон Эйр») говорит неправду, никому денег еще не вернули. А это мнение всех пассажиров рейса Иркутск-Душанбе, которые приехали в аэропорт Иркутска со всех регионов из Братска, Сургута и тд и идти нам на ночь теперь некуда а на улице 32 градуса мороза, помогите нам как нам быть!!!» (орфография и пунктуация сохранена).

По словам источника в авиакомпании, на вчерашний день к представителю «Сомон Эйр» в аэропорту Иркутстка обратилось 27 человек, "всех их разметили на ночевку", - говорит он.

«Другие граждане также могут обращаться, и мы всем окажем содействие», - сказал представитель компании.

Кроме того, авиакомпания готова переоформить билеты пассажиров отменённых рейсов по удобным для них направлениям.

По его словам, на сегодняшний день авиакомпания вернула своим клиентам деньги полностью за два рейса в Краснодар, два рейса в Красноярск и один в Оренбург.

«Выплаты происходят без каких-либо проблем, здесь, в Душанбе, и в российских городах тоже, - говорит представитель «Сомон Эйр». - Если кто-то по каким-то причинам не может получить деньги за возврат билета в российских городах, то он сможет это сделать по прилету сюда, в течение года со дня продажи билета».

"Авиакомпания «Сомон Эйр» приносит свои извинения за доставленные неудобства всем пассажирам рейсов из городов Таджикистана в Иркутск, Краснодар, Красноярск и Оренбург, которые компания была вынуждена отменить в связи с запретом на полёты в эти города со стороны Министерства транспорта Российской Федерации", - отметил представитель авиаперевозчика.

«Мы до последнего времени надеялись на положительный ответ из России и поэтому перенесли рейс Душанбе-Иркутск-Душанбе на сутки, полагая, что он состоится. Так и не получив ответа по нашему запросу, мы решили отменить все рейсы по вышеперечисленным направлениям до конца года. Уже в начале следующего года в Москву будет направлена делегация для продолжения переговоров», - отметили в компании "Сомон Эйр".

Напомним, полеты «Сомон Эйр» в регионы России были приостановлены 23 декабря: российские авиационные власти пошли на этот шаг в ответ на отказ Таджикистана согласовать полеты российской компании «Ямал» в Душанбе из аэропорта «Жуковский».

Представитель авиакомпании ранее заявлял "АП", что всем пассажирам возвращаются средства за приобретённые ими билеты на отмененные рейсы по маршрутам Душанбе-Оренбург, Душанбе-Краснодар, Душанбе-Красноярск, Душанбе-Иркутск.