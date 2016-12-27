Ровно год назад, 1 января 2016 года, известный таджикский государственный деятель и дипломат, экс-глава МИД Таджикистана и бывший Посол страны в ООН и Китае Рашид АЛИМОВ вступил в должность Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. В канун нового 2017 года Генсек ШОС дал эксклюзивное интервью руководителю информационного агентства Таджикистана «Азия-Плюс» Умеду Бабаханову.

- Господин Генеральный секретарь, в этом году Шанхайская организация сотрудничества отмечает свое 15-летие. С чем ШОС подошла к этой знаменательной дате – больше успехов или разочарований?

- С исторической точки зрения 15 лет - срок небольшой. Но для государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, да и в целом для стран «семьи ШОС» этот период был ознаменован, на мой взгляд, самым главным - появлением первой в истории Евразийского региона универсальной организации. Это не просто громкая фраза. Судите сами: сегодня ШОС объединяет 18 государств, в которых проживает около 45% населения земного шара. Совокупный объем валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности стран ШОС в 2015 году составил около 37 трлн. долларов США, это треть от общемирового показателя. Только исходя из этих данных, без преувеличения можно сказать, что пространство ШОС относится к наиболее динамично развивающемуся региону мира.

Взглянув на ШОС с другого ракурса, можно сказать, что за 15 лет Организация превратилась во влиятельное международное объединение, с голосом которой все больше считаются на международной арене. О привлекательности Организации свидетельствует стремление целого ряда государств войти в ее состав в различных формах — от партнерства по диалогу до полного членства. За полтора десятилетия в ШОС оформилось и действует 28 форматов сотрудничества по самым различным направлениям взаимодействия. Благодаря совместным усилиям лидеров государств-основателей, ШОС, пройдя непростой путь зарождения, становления и развития, заняла прочное и авторитетное место в современной архитектуре международных отношений. Мы двигаемся вперед уверенно, последовательно и твердо следуя принципам, провозглашенным отцами-основателями Организации в 2001 году и зафиксированным в Хартии ШОС.

Убежден в том, что сегодня ШОС — это продолжающая кристаллизоваться международная Организация нового типа, которая несет в себе перспективную модель строительства сбалансированной, справедливой и эффективной системы международных отношений, основанной на единстве целей, ориентированных на совместное развитие. Именно поэтому Организации предстоит долгая и славная история.

- Получается, что ШОС позиционирует себя как перспективную организацию будущего. В связи с этим хотел бы спросить, сформировалось ли у Организации определенное видение этого будущего? Другими словами, какая повестка дня ШОС на перспективу?

- Здесь нет никакого секрета. Решением Совета глав государств-членов 10 июля 2015 года в Уфе была утверждена Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года, которая разработана впервые в истории Организации.

Принятый документ весьма солидный и представляет собой детальные разъяснения основных направлений взаимодействия государств-членов ШОС на ближайшие десять лет, а также четкие цели, задачи и принципы Организации. Главным посылом Стратегии, на мой взгляд, является прописанный в ней ориентир, согласно которому государства-члены совместно будут вносить вклад в построение демократического, справедливого и рационального мирового порядка при координирующей роли ООН. При этом, подчеркну, что деятельность ШОС и дальше будет служить примером того, как в условиях меняющегося мира внеблоковые многосторонние объединения могут эффективно вносить свой реальный практический вклад в обеспечение региональной стабильности и поддержание международной безопасности

Стратегия развития ШОС - именно тот комплексный документ, который чётко представляет консенсусный взгляд государств-членов организации на своё ближайшее будущее. Добавлю, что практическая работа по реализации этого важного документа уже началась.

- Давайте поговорим о конкретных направлениях деятельности ШОС. И начать, наверное, стоит с политической сферы. Смогла ли организация за 15 лет построить эффективный механизм политического диалога? Можете ли Вы привести примеры успешного решения политических проблем в рамках Организации?

- Прежде всего, хочу сразу разъяснить, что политическое измерение в рамках ШОС включает в себя весьма широкий набор инструментов: начиная от работы совещательных механизмов различного уровня, заканчивая борьбой с вызовами и угрозами современности, такими как международный терроризм, экстремизм и сепаратизм, наркотическая угроза, трансграничная и киберпреступность. В этом же измерении рассматриваются вопросы расширения ШОС и ее сотрудничество с ведущими мировыми центрами влияния, глобальными и региональными организациями.

Очевидно, что главным механизмом политического диалога и решения политических и иных проблем в ШОС является такой институт, как Совет глав государств (СГГ). Согласно Хартии ШОС, СГГ является ее высшим органом ШОС, который определяет приоритеты и вырабатывает основные направления деятельности Организации, решает принципиальные вопросы её внутреннего устройства и функционирования, взаимодействия с другими государствами и международными организациями, а также рассматривает наиболее актуальные международные проблемы. Совет собирается на очередные заседания один раз в год. В 2016-2017 годах в ШОС председательствует Республика Казахстан, соответственно Президент страны Н.А. Назарбаев, который традиционного уделяет особое личное внимание делам объединения и выступает с интересными инициативами и ценными предложениями, является председателем Совета в этот срок.

Отвечая на Ваш вопрос об удачном примере, приведу один из таких. Как мы знаем, мировое сообщество до настоящего времени не продвинулось в вопросе разработки и принятия единого определения международного терроризма. А в ШОС это сделали, причём за три месяца до трагических событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке: подписали Конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Этот документ продемонстрировал всему миру осознанную решимость ШОС - самой молодой на тот период региональной организации - бескомпромиссно бороться с силами «трех зол». Подобного не удалось достичь ни одной организации в мире, включая ООН.

- 15 лет назад, когда ШОС только создавалась, много говорилось об огромном потенциале экономического сотрудничества стран-членов. Не кажется ли Вам, что за прошедшие полтора десятилетия Организации так и не удалось реализовать потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей?

- Я бы не стал так однозначно утверждать. Напротив, государства-члены ШОС придают особое значение экономико-гуманитарному сотрудничеству, а Хартия ШОС определяет это направление в числе основных приоритетов работы Организации. Хотя, я соглашусь с Вами в том, что перспективы такого взаимодействия недостаточно использованы и нам ещё есть к чему стремиться, ведь наши страны обладают уникальными возможностями экономической кооперации.

За истёкший период нам удалось сформировать нормативы-правовую базу экономического взаимодействия, среди которых я бы выделил Меморандум об основных целях и направлениях регионального экономического сотрудничества и запуске процесса по созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций от 2001 года; Программу развития многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС до 2020 года и План ее реализации, а также Перечень мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС. Рассмотрение этих вопросов входит в компетенцию Совета глав правительств (СГП) государств-членов ШОС, пятнадцатое заседание которого состоялось 2-3 ноября 2016 года в Бишкеке.

У нас есть ряд достижений. В области транспорта, к примеру, Соглашение государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, подписанное 12 сентября 2014 года в Душанбе, имеет особое значение на этом направлении. Это Соглашение, подготовленное с участием ЭСКАТО ООН, вступит в силу до конца января 2017 года и будет способствовать строительству новых и реконструкции существующих участков автомобильных дорог в составах международных транспортных маршрутов. После вступления в силу Соглашение будет открыто для присоединения любого государства, желающего включиться в него. К настоящему времени несколько европейских и азиатских стран, в том числе входящих в АСЕАН, проявили существенный интерес к Соглашению.

Важными инструментами развития экономического сотрудничества являются Деловой совет и Межбанковское объединение ШОС. Хотя Деловой совет и является неправительственной организацией, но он уже сегодня объединяет деловые и финансовые круги государств-членов в целях налаживания прямых связей и диалога между представителями бизнес-сообществ. Необходимо также сказать несколько слов и о Межбанковском объединении ШОС, целью которого является организация финансирования и банковского обслуживания инвестиционных проектов правительств государств-членов ШОС. Это, другими словами, консорциум банков, который призван предоставлять и привлекать финансирование для реализации проектов с учётом международной банковской практики с акцентом на инфраструктурное строительство, отрасли высоких технологий и социально-значимые проекты.

У ШОС есть успешные наработки в области образования, туризма, культурных обменов по линии творческих коллективов, сообщества художников и артистов, студентов и молодежных контактов. Гуманитарная составляющая взаимодействия в рамках ШОС обеспечивает взаимопроникновение и взаимопознание культур и цивилизаций, народов, проживающих на обширной территории Евразии, делает людей ближе, позволяя лучше узнать друг друга.

У нас впереди огромнейший пласт экономического взаимодействия. И мы будем целенаправленно идти к его реализации. На этом направлении присутствует больше оптимизма, чем пессимизма.

- Как обстоят дела с созданием Банка развития ШОС? Этот вопрос обсуждается уже который год, но так и не находит своего решения…

- Вы правы. Этот вопрос прорабатывается на экспертном уровне с 2011 года. Он рассматривается вкупе с созданием Фонда развития (Специального счета) и ставит своей целью поощрение инвестиций, прежде всего в инфраструктурные проекты на пространстве ШОС. Скажу лишь то, что на очередной встрече министров финансов и председателей центральных банков государств – членов ШОС в Бишкеке в сентябре 2016 года ход реализации решений по вопросам создания этих институтов были рассмотрены нашими министрами и главными банкирами. Принято решение продолжить соответствующие экспертные консультации. Главы правительств государств-членов ШОС также держат этот вопрос в фокусе своего внимания, что свидетельствует о его актуальности и перспективах нахождения консенсусного решения.

- На минувшем Ташкентском саммите Организации говорилось, что скоро ШОС пополнится новыми членами – Индией и Пакистаном. Когда это произойдет и как это расширение изменит Организацию?

- Организацию это не изменит с точки зрения её принципов и целей. Что касается собственно расширения ШОС, то этот процесс предусматривается в ее базовых документах и рассматривается государствами-основательницами как имеющий важное значение для дальнейшего развития Организации и повышения ее потенциала в самом широком смысле этого слова. Процесс расширения ШОС за счет включения Индии и Пакистана является новым явлением и для Организации, и для вступающих. Он требует особого внимания к деталям, тщательной их проработки.

Серьезный шаг был сделан 24 июня 2016 года на юбилейном саммите ШОС в Ташкенте, где руководители Индии и Пакистана подписали Меморандумы об обязательствах Дели и Исламабада в целях получения статуса государств-членов. Последующие шаги свидетельствуют о том, что государства-заявители намерены завершить выполнение взятых на себя обязательств в кратчайшие сроки. Лишь после этого главы государств-основателей смогут принять окончательное решение о предоставлении им статуса государства-члена ШОС.

Принятие нового государства в члены ШОС это не формальный акт, он требует выполнения им ряда обязательств, важнейшим из которых является безоговорочное присоединение ко всем важнейшим документам Организации, которых сегодня насчитывается свыше 30-ти. И за прошедший год представители Индии и Пакистана в тесных рабочих контактах с представителями государств-членов ШОС провели большую работу, результатом которой стало достижение договоренностей по принципиальным вопросам. Мы ожидаем, что точка в этом вопросе будет поставлена нашими лидерами в рамках Астанинского саммита ШОС в начале июня 2017 года и совсем скоро мы будем иметь «Шанхайскую восьмерку».

Убежден, что вступление в полноправные члены ШОС таких крупных и авторитетных государств как Индия и Пакистан не только существенно расширит географические границы Организации, но и откроет новые широкие горизонты многостороннего взаимовыгодного сотрудничества в регионе в целях решения широкого круга актуальных вопросов, нахождения совместных ответов на современные вызовы и угрозы.

- Как принимаются решения в ШОС? Нет ли доминирования «больших» стран в ущерб «маленьким», таким как Таджикистан или Кыргызстан?

- Это не про нас. В ШОС нет ни «больших», ни «маленьких» стран. Более того, именно полное равноправие всех без исключения государств-членов ШОС лежит в основе философии нашей Организации, или, другими словами - «шанхайского духа». Решения в ШОС принимаются исключительно на основе консенсуса. Данный ключевой принцип закреплен отцами-основателями ШОС — главами наших государств в Хартии Организации. Кстати, консенсус, т.е. общее согласие без голосования — процесс более сложный, чем принцип голосования, который предусматривает принятие решений большинством. Давайте сравним. На мой личный взгляд, в голосовании есть элемент принуждения в отношении тех, кто не согласен с предлагаемым решением. Консенсус — более справедливая форма именно потому, что учитывает конкретные интересы каждой из сторон.

Конечно, достижение консенсуса требует значительно больших усилий и времени. Но при этом, все решения, принимаемые в рамках ШОС, становятся результатом кристаллизации и учета взглядов, мнений и подходов всех государств-членов. Принимая решения на основе консенсуса, Организация, таким образом, демонстрирует исключительное равноправие всех участников объединения вне зависимости от потенциала и имеющихся возможностей. Другими словами, одно государство — один голос. И этот голос не определяется населением, экономическим либо военным потенциалом, другими показателями. …

- Угрозы распространения радикальных группировок, оружия и наркотиков из соседнего Афганистана называются сегодня в числе главных для нашего региона. Какова общая позиция ШОС в отношении Афганистана и как Организация действует на этом направлении? Считаете ли Вы, что эти проблемы сегодня требуют новых подходов?

- Было бы самым простым и примитивным объяснением, что положение в Афганистане - это результат неправильных действий афганских правительств, начиная с середины 70-х годов 20 века. Конечно, это далеко не так. Вот почему положение в Афганистане, в том числе возникающие в этой связи вызовы и угрозы, неизменно находятся в фокусе внимания нашей Организации. К слову, именно исходя из осознания сложности афганского вопроса и наших озабоченностей, Афганистан в 2012 году, минуя статус партнера по диалогу, был приглашён в ШОС в качестве государства-наблюдателя.

В Ташкентской декларации пятнадцатилетия ШОС, принятой 24 июня 2016 года, вновь была подчеркнута заинтересованность и поддержка государствами-членами ШОС урегулирования внутриафганского конфликта через продвижение инклюзивного процесса национального примирения. Мы заинтересованы видеть Афганистан мирным и нейтральным государством, уважающим и соблюдающим права и основные свободы человека, поддерживающим дружественные отношения со всеми соседними странами.

К сожалению, в последнее время в динамике развития обстановки на территории Афганистана появились новые, весьма настораживающие обстоятельства, требующие, как Вы правильно отметили, новых подходов и дополнительных усилий всех заинтересованных сторон.

Государства-члены ШОС на двусторонней и многосторонней основе регулярно оказывают разностороннюю помощь и содействие Афганистану в сфере обороны и укреплении органов правопорядка и границ, в восстановлении экономики, развитии транспортной сети и энергетики, на антинаркотическом направлении и в подготовке национальных кадров.

Нашим ключевым пониманием является тот факт, что усилия по урегулированию внутриафганского конфликта должны приниматься при центральной координирующей роли ООН. В этой связи мы поддерживаем усилия, которые предпринимаются ООН и ее специализированными учреждениями. Наращиваем сотрудничество с Управлением по наркотикам и преступности, Контртеррористическим комитетом ООН и Центром по превентивной дипломатии ООН для Центральной Азии. В этом контексте также эффективно действует Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС.

- Недавно мы были свидетелями проведения впервые в истории ШОС международного марафона, который прошел в китайском городе Куньмин. Что это было и для чего?

- Марафон ШОС стал главным спортивным мероприятием юбилейного года, а для нас – его кульминацией. Он был посвящен 15-летию образования нашей Организации и прошел под лозунгом «Дружнее. Ближе. Сплоченнее». Вы правы, Марафон стал первым в истории мероприятием подобного рода, проводимым в рамках Организации. В нем приняли участие 15600 человек.

Марафон ШОС стал ярким и незабываемым спортивным явлением, масштабным культурно-зрелищным событием, вновь подчеркнувшим главные гуманитарные принципы философии Организации, в числе которых мир и дружба между народами, сближение и взаимообогащение культур и цивилизаций, единство и духовная сплоченность стран «семьи ШОС». Сразу скажу, Марафон ШОС имеет свои преимущества и отличия от аналогичных спортивных мероприятий.

Во-первых, своими участниками. В Марафоне приняли участие представители всех 18 государств «семьи ШОС» и других стран (Великобритании, Германии, Франции, спортсмены из африканского и американского континентов — Эфиопии, Кении, Уганды, США и Канады), для которых кроме любви к бегу близки и принципы «шанхайского духа». Это наглядно демонстрирует открытость ШОС как организации нового типа.

Во-вторых, мы поделили Марафон на несколько этапов. Отдельно хотел бы обратить Ваше внимание на пятый этап - дистанцию в 2016 метров, которую мы условно назвали «шосовской милей». В ней впервые в истории марафонов приняли участие представители различных поколений, свыше 100 семей, люди с ограниченными физическими возможностями, среди которых были незрячие с собаками-поводырями и инвалиды-колясочники. Символично и то, что «шосовскую милю» пробежали послы государств «семьи ШОС», тем самым продемонстрировав основанное на «шанхайском духе» наше единство.

В-третьих, параллельно с Марафоном ШОС состоялись концерты и другие культурно-зрелищные мероприятия. Марафон стал настоящим праздником спорта и дружбы, призванным объединить широкие массы людей, разных поколений, национальностей, культур и цивилизаций.

В-четвертых, Марафон широко освещался международными и местными СМИ, в течении двух часов и 40 минут шла прямая трансляция по одному из самых популярных государственных спортивных каналов CCTV 5. Для освещения Марафона ШОС было аккредитовано свыше сотни журналистов из разных стран.

В-пятых, наш Марафон имел свой логотип в виде бегущего спортсмена, демонстрирующего победу поднятием обеих рук вверх, что означает постоянное движение к высоким благородным целям и новым достижениям. Наш Марафон также имел свой прекрасный гимн. Музыкальное произведение получило название «Сила бега» (The Power of Running). Гимн марафона ШОС звучал по всему маршруту и помогал спортсменам легче преодолевать марафонскую дистанцию.

В перспективе, если получится, планируем проводить Марафон ШОС на ежегодной основе в государствах-членах нашей Организации. Не исключаю, что в обозримом будущем мы сможем прийти к организации "Спартакиады ШОС", в которой могут быть представлены национальные виды спорта.

- Скоро исполнится год как Вы работаете на посту Генерального секретаря ШОС. Каким были для вас прошедшие 12 месяцев в новом качестве? Что Вам нравится и что не нравится в этой работе?

- Уходящий год лично для меня стал началом нового важного этапа в моей жизни. Искренне признателен Лидеру нации - Президенту страны Эмомали Рахмону за выдвижение моей кандидатуры на столь важный и исключительно ответственный пост. Как Вы помните, на Уфимском саммите ШОС в июне 2015 года главы государств поддержали это предложение и приняли решение о моем назначении пятым в истории организации Генеральным секретарём.

Приступив к исполнению обязанностей, я окунулся в очень насыщенную и интересную жизнь Организации. Весь фокус моего внимания был сосредоточен на подготовке юбилейного Ташкентского саммита ШОС. Несколько месяцев напряженной коллективной работы были отмечено целым каскадом мероприятий, содержательно обогативших повестку дня Организации. Все они стали яркими и запоминающимися событиями, которые, несомненно, навсегда останутся в сердцах и памяти участников и организаторов. Для меня Ташкентский саммит ШОС был первым в новом качестве, оттого самым важным.

Стоит сказать, что всего за год ШОС организованы и проведены свыше 800 мероприятий, встреч и заседаний. В уходящем году состоялось порядка шестидесяти заседаний официальных органов ШОС, включая встречи на высшем и высоком уровне, министерские, ведомственные и экспертные заседания.

Также хотел бы отметить тот факт, что мне повезло работать в весьма сплоченном коллективе Секретариата ШОС. Я всегда ощущаю теплое и заинтересованное отношение ко мне со стороны должностных лиц главного административного органа ШОС. Стараюсь демонстрировать взамен такое же преданное отношение Организации, параллельно давая советы и консультации, исходя из своего собственного жизненного и дипломатического опыта.

В порядке информации скажу, что за пятнадцать лет школу дипломатической работы в Секретариате прошли более 130 человек. Большинство из них сегодня стали дипломатами высокого уровня, некоторые занимают руководящие посты в министерствах иностранных дел, стоят во главе дипломатических миссий своих государств за рубежом, а также представительств в международных организациях. К примеру, руководители МИД Кыргызстана и Таджикистана Эрлан Абдылдаев и Сироджидин Аслов тоже когда-то работали в составе нашей «семьи» в качестве национальных координаторов ШОС. С большим уважением вспоминаю вклад моих предшественников Чжан Дэгуана, Нургалиева, Иманалиева, Мезенцева.

Рассматриваю свою деятельность на посту Генерального секретаря ШОС как большой кредит доверия, который буду продолжать отрабатывать служением делу Организации и "шанхайскому духу".

- Наши китайские коллеги-журналисты рассказывают, что Генеральный секретарь ШОС пишет стихи и художественную прозу, которые публикуются в китайских СМИ. О чем Ваше творчество, помогает ли это в работе?

- В каждом из нас заложено поэтическое начало, ведь мы наследники мировых звёзд таджикско-персидской поэзии. Со студенческих лет я активно сотрудничал с телевидением, газетами и журналами. Стихи и небольшие эссе публиковались чаще всего под псевдонимом. Главная газета Китая "Жэньминь Жибао" предложила мне накануне Олимпийских игр в Пекине открыть электронную страницу и опубликовать серию очерков, которые вызвали большой интерес. В конце 2008 года редакцией была издана книга "Семнадцать олимпийских мгновений". Наше Сотрудничество продолжилось, под рубрикой "Диалог культур" появилась серия авторских эссе, которые затем вошли в одноименный сборник "Таджикистан-Китай: диалог культур", опубликованный на русском и китайском языках. В настоящее время она имеется в китайских и таджикских библиотеках, с ней также могут познакомиться читатели Библиотеки Конгресса США и пяти ведущих американских университетов. Это касается и книжки для подростков "Шаршар покоряет Пекин", с которой познакомились свыше 90 миллионов китайских читателей сайта "Жэньминь Вэй". Кстати, издательство "Адиб" выпустило её на таджикском языке. Опубликованные мною избранные стихи пользуются популярностью в сети Вейбо, которая является китайским аналогом Фейсбука и охватывает свыше 80 миллионов китайцев, что стало для меня большим сюрпризом. Это свидетельствует о том, что для китайцев и в наше бурное время поэзия также близка, как и для народов Центральной Азии. Опубликованные эссе и стихи, в основном, посвящены моему взгляду на современный Китай, связь времён и таджикско-китайский межкультурный диалог, уходящий своими корнями в глубину веков и переживший свой ренессанс во времена Великого шелкового пути. В наше время, благодаря усилиям лидеров Таджикистана и Китая, других государств Центральной Азии и России этот диалог обрёл второе дыхание и наполняется новым содержанием.

Хочу особо подчеркнуть, что литературным творчеством я занимаюсь в основном во время авиаперелётов. В этом году я налетал почти 220 тысяч километров, то есть несколько раз облетел земной шар. Эссе и стихи для меня - своеобразная "гимнастика ума". Кроме того, их публикация в определенной степени помогает быстрее донести идеи "шанхайского духа" до самой широкой аудитории, сближает людей. Значит, они работают на ШОС.

- Уверен, что наши читатели с интересом ознакомятся с одним их Ваших произведений…

- С большим удовольствием поделюсь. Скромное произведение называется «У очага» и посвящение моей любимой матери.

Люблю я слушать музыку огня,

Когда трещат сучки, сухие ветки…

Я вспоминаю дом, очаг, тебя…

Прости, что встречи были редки…

Шли гости в дом твой бесконечным караваном,

С открытым сердцем ты встречала всех.

Слагались песни за накрытым дастарханом,

У плова неизменным был успех.

Кружась у очага, ты успевала

Горячим хлебом гостя накормить,

Утешить в горести, сказать: "Начни сначала,

Чтоб строчкой радости поэму завершить…"

Всем у тебя хватало в сердце места

И люди греться шли у твоего огня…

Горел огонь и "подходило" тесто

И каждый гость был Шахом для тебя.

Хочу сберечь я твой огонь,

Чтоб он в душе как лал светился,

И тёплый образ твой, родной,

В сердцах людей всегда хранился.

(Пекин, февраль 2013 год)

- Господин Генеральный секретарь, благодарим Вас за обстоятельное интервью. Позвольте от имени наших читателей поздравить Вас с наступающим 2017 годом и пожелать новых успехов в работе.

- Благодарю Вас. Также поздравляю с Новым годом.