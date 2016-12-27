Водолазы подняли на поверхность тело командира самолета Ту-154, в минувшее воскресенье потерпевшего крушение над Черным морем, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, тело Романа Волкова нашли, когда поднимали крупные объекты фюзеляжа. Определить личность погибшего смогли по знакам отличия на форме.

Также источник сообщил, что на поверхность подняты еще 80 фрагментов тел.

Источник РИА Новости сообщает, что опознана также помощник начальника департамента культуры министерства обороны Оксана Бадрутдинова.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. На борту было 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и журналисты федеральных телеканалов.

В понедельник в российскую столицу прилетел первый самолет с телами погибших при крушении Ту-154 в Сочи, начался процесс опознания. Имя первого опознанного источник агентства не назвал.

Сообщается, что в морге дежурят медработники и психологи для оказания помощи родственникам погибших.

Всего на борту было 92 человека, в том числе музыканты Ансамбля имени Александрова, журналисты и филантроп Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Ранее стало известно, что все найденные тела доставят для опознания и генетической экспертизы в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ.