Банковская система все глубже проникает в наши жизни, все больше офисов банков и МДО открываются вокруг нас. В условиях быстрорастущего географического охвата нашим согражданам нелегко сориентироваться в плане доступа к банковским услугам. И каждый знает, каково это – искать банкомат в другом городе.

Будучи активным участником финансового рынка, Банк Эсхата всегда ставил и продолжает ставить перед собой цели расширения своей сети обслуживания в Таджикистане и все ближе становиться к своим клиентам. Открывая доступ к финансовым услугам и осуществляя для них высококачественное обслуживание, Банк Эсхата делает все, чтобы обеспечить еще большее удобство и комфорт жителям и гостям нашей республики в целом.

Наши клиенты становятся технологичными и технически все грамотнее, используя современные средства коммуникации. Банк Эсхата также не отстаёт, внедряя всё новое и технологичное. Мы всегда шагаем в ногу со временем!

На сайте Банка Эсхата представлена «живая» карта, где наглядно отмечены наши филиалы, ЦБО и даже банкоматы. По всему Таджикистану! По нажатии на любой из значков карты, рядом выйдет информация-адрес об этой отметке. В округе при увеличении карты отмечены ближайшие ориентиры – магазины, школы, больницы и др. С этим удобным сервисом Вы можете ознакомиться и пользоваться им в дальнейшем по этой ссылке.

На начало декабря 2016 года в сети подразделений Банка Эсхата действуют 22 филиала, операционное управление при головном офисе банка, а также 295 центров банковского обслуживания по большей части территории Республики Таджикистан.

Добро пожаловать! Мы всегда Вам рады!

Справка: ОАО «Банк Эсхата» создан 1993 году, лицензию Национального Банка получил 29 ноября 1994 года. Банк Эсхата является коммерческим банком, предоставляющим широкий спектр услуг малому и среднему бизнесу. Основными направлениями деятельности банка являются кредитование среднего и малого бизнеса, межбанковские кредиты, расчетно-кассовое обслуживание, валютно-обменные операции, документарные операции, прием и размещение депозитов от физических и юридических лиц, открытие сберегательных счетов, денежные переводы и т.д.

ОАО «Банк Эсхата» — один из крупнейших участников рынка банковских услуг Таджикистана, осуществляющий все основные виды банковских операций. Сеть Банка Эсхата формируют 22 филиала, 295 центра банковского обслуживания по всей территории нашей страны. Мы предлагаем нашим клиентам все основные банковские продукты, принятые в международной финансовой практике.