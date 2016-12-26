Таджикистан сократил в нынешнем году экспорт сельскохозяйственной продукции более чем на 47 тыс. тонн. В Минсельхозе допускают, что к таким печальным показателям, скорее всего, привел незаконный вывоз сельхозпродукции из страны.

Объем экспорта сельхозпродукции с начала года до 9 декабря составил около 170 тыс. тонн. В частности, республикой в нынешнем году было экспортировано более 21,5 тыс. тонн фруктов, свыше 100 тонн овощей, около 44 тыс. тонн сухофруктов и почти 4 тыс. тонн другой сельхозпродукции, сообщает Минсельхоз РТ.

В ведомстве с сожалением отмечают, что, несмотря на стабильный рост производства сельхозпродукции, ее экспорт в нынешнем году по сравнению с 2015 годом сократился на 47,022 тыс. тонн.

Возможно, полагают в Минсельхозе, осуществляется контрабанда этой продукции в соседние страны посредством неконтролируемых приграничных зон.

«В связи с этим, считаем целесообразным организацию пунктов Государственной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и карантина растений в неконтролируемых приграничных зонах», - отмечают в ведомстве.

Экспорт сельхозпродукции в этом году осуществлялся в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан и другие страны.

В структуре экспорта наиболее высока доля репчатого лука, который вывезен за пределы республики в объеме 98 тыс. тонн.