АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

- В Душанбе прибудет правительственная делегация Узбекистана для проведения очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между РТ и РУ.

- В Душанбе в Национальной библиотеке Таджикистана состоится заключительный день работы фотовыставки "Вглядываясь в современный мир: Японская фотография с 1970-х годов до наших дней".

- В театре А.Лохути состоится премьера спектакля «Супер Заяц». Начало в 10.00 и 11.00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 ДЕКАБРЯ

1932 - В СССР введена паспортная система.

1938 - В СССР учреждено звание Герой Социалистического Труда.

2010- В Тегеране прошла трехсторонняя встреча министров энергетики Таджикистана, Ирана и Афганистана, на которой было заявлено о расширении сотрудничества в энергосфере.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 ДЕКАБРЯ

1930 года – родился ученый-литературовед Саидумар Султанов

1937 года – родилась доктор физико-математических наук Мухаббати Каримова

1939 года – родился доктор химических наук, профессор Самариддин Каримов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, местами осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 2-7 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, повышение до 0-5 тепла, днем 2-7 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области - Облачно, местами осадки (дождь, снег), Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, понижение до 2-7 мороза, днем 5-10 тепла, повышение до 10-15 тепла, в предгорьях ночью -3+2, понижение до 4-9 мороза, днем 1-6 тепла, повышение до 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 6-11 мороза, повышение до 0-5 мороза, днем 0-5 тепла, повышение до 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 17-22 мороза, повышение до 9-14 мороза, днем 2-7 мороза, 26-28/12 повышение до 0-5 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно дождь, (ночью выше 1500м снег) местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, местами 0-5 мороза, днем 0-5 тепла.

По городу Душанбе – Облачно дождь, временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, дождь, временами сильный. Ветер западный 2-7 м/c. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Курган-тюбе - Переменная облачность, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог – Облачно, ночью снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 6-8 тепла.