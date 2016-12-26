25 декабря исполнилось 38 лет со дня ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. О той войне много чего известно, но некоторые факты мы узнаем впервые. Сегодня мы расскажем вам о «трубачах», которые после окончания войны получили самое большое количество орденов и медалей…

Водитель афганец лет 60-ти лихо вел по пыльным улицам Кабула свой старенький «Мерседес». Несмотря на то, что у него не было одной руки, он умело управлял автомобилем.

- Руку потерял на войне? Янки? - спросил я.

-Нет, шурави…. Но я на них зла не держу, - ответил афганец.

- Так ты воевал против шурави?

- Да, но сегодня сожалею об этом…

- Почему? У тебя же нет теперь руки?! – уже удивился я.

Афганец ответил коротко: «шурави принесли на нашу землю не только войну, но и строили, обучали, советские воины с афганцами общались как равными, а большинство янки нас и людьми не считают».

- Я потерял руку в бою с «трубачами» из шурави, но потом понял, что убывал тех людей, кто трудился во благо моей страны, моего народа.

Тогда я не спросил афганца кто такие «трубачи» из шурави, чем они занимались там, на чужой земле. Лишь спустя некоторое время, я узнал, кто они…

Советские солдаты в Афганистане.

Уникальные «трубачи»

«Трубачами» в годы афганской войны называли солдат и офицеров трубопроводных войск. Войска - поистине уникальные, - входящие в военно-инженерные структуры, способные обеспечить подачу пресной воды или жидкого топлива на внушительные расстояния, как по земле, так и по дну водоёма. Изначальной задачей, ставившейся перед военнослужащими трубопроводных войск, была задача по обеспечению тех или иных подразделений исключительно горюче-смазочными материалами, для чего использовались трубопроводы как стационарного (постоянного), так и временного характера.

Трубопроводные войска (ТВ) играли огромную роль во время военных действий. Неоценимую пользу принесли они во время войны в Афганистане, когда, жертвуя жизнями, солдаты трубопроводных войск прокладывали трубопроводы через горные массивы и реки для бесперебойного обеспечения горючим отдельных групп советского военного контингента.

Советские войска афганцы называли "шурави", что с языка дари переводится как "советский"

Поистине неоценимый вклад в осуществление поставок ГСМ боевым подразделениям и соединениям в Афганистане внесла 276-я трубопроводная бригада, созданная для выполнения целого ряда задач: от строительства до обслуживания топливных трубопроводов, связавших в итоге советский Термез с афганской столицей Кабулом. С помощью этих трубопроводных линий велось полноценное обеспечение частей 40-й армии на протяжении всего периода войны в Афганистане.

Одной из первых задач, которая была поставлена Управлением тыла Вооружённых сил СССР перед бойцами трубопроводных подразделений в Афганистане, стала задача по прокладке трубопроводов для транспортировки топлива через Амударью. Огромной проблемой оказалось то, что Амударья – река, многократно меняющая своё русло. Подводные участки трубопровода постоянно деформировались и приходили в негодность. Работы по созданию трубопровода через крупную реку были завершены в начале 1980 года. В общей сложности участок трубопровода на Амударье пришлось менять 38 раз!

На охране трубопровода

Нужно отметить, что нелёгкое дело не только наладить трубопровод фактически в условиях непрекращающихся боевых действий, но и сохранить его в целости и сохранности.

Военнослужащие, проходившие службу в Афганистане, рассказывают о том, что на 1985-1986 годы только на одном трубопроводе были отмечены более двух с половиной тысяч попыток диверсий. 7-8 попыток поджогов, повреждений из огнестрельного оружия, подрывов, пропилов в сутки стали обыденной ситуацией.

При этом для многих афганцев целью было не столько нарушить работу советского объекта как таковую, сколько попытаться получить топливо для своих бытовых нужд даром. Местные жители сливали топливо и затем либо продавали его, либо использовали в собственном хозяйстве.

При этом местные действовали очень аккуратно, дело в том, что настоящей ценностью для любого афганца является питьевая вода. Пролив авиационного керосина или дизельного топлива даже в небольшой арык мог оставить на долгие месяцы без воды целые афганские поселения, что приводило к всплеску смертности. Душманов такие проблемы местного населения не особенно заботили, а потому со временем в Афганистане даже были сформированы отряды местного ополчения, которые помогали советским войскам охранять трубопроводы с перетекающим по ним топливом.

Но трубопроводам вредили не только люди, часто они деформировались, разрывались или попросту засыпались оползнями и камнепадами. Нередко военнослужащим приходилось ежесуточно восстанавливать участки по 15-20 км длиной, и при всем этом за ними самими вели охоту афганские боевики.

…Поставки топлива шли не только для нужд советского военного контингента, находившегося в Афганистане. Топливо распределялось по объектам афганской гражданской инфраструктуры, включая больницы, школы, интернаты, другие муниципальные учреждения в качестве помощи, как на тот момент было принято говорить - братскому афганскому народу.

По итогам афганской войны, именно «трубачи» больше всех представителей других родов войск советской армии в Афганистане, были награждены орденами и медалями СССР.