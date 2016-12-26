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Молодые люди из Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана, родившиеся в 1991 году, рассказывают об СССР, который никогда не видели, и о своей жизни, которая проходит уже в независимом государстве.
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (26.12.2016)
Осколки империи: здесь был СССР
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