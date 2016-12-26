О том, что Таджикистан был когда-то частью огромной империи под названием Советский Союз, даже спустя четверть века видно невооруженным взглядом. Спальные районы и административные здания, построенные в бытность Союза все еще в большинстве. Однако символика той эпохи со временем стирается… Мы решили запечатлеть детали советского прошлого в Душанбе, пока они еще есть.

В следующий понедельник – 26 декабря постсоветское пространство будет отмечать (возможно, поминать) окончательное прекращение существования СССР, которое произошло ровно 25 лет тому назад. За эти годы на пространстве бывшей империи много чего изменилось, в том числе и внешний вид наших городов. Впрочем, оказавшись в бывшей республике Советского Союза, даже спустя четверть века, следы той страны видны повсюду, даже в самых мелких деталях. Мы прошлись по Душанбе, и нашли маленькие остатки СССР.