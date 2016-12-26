Россияне назвали главным мировым событием 2016 года победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, следует из опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», сообщает Газета.ru.

Под впечатлением от победы бизнесмена остались более трети (36%) респондентов.

Немного снизилась по сравнению с прошлым годом доля тех, кто назвал общемировым событием борьбу с ИГИЛ — 30% против 42%.

На третьем месте по значимости оказались Олимпийские игры в Бразилии (10%), чемпионат Европы по футболу запомнился всего 4% опрошенных.

Постоянное колебание цен на нефть в течение всего года отметили 6% участников опроса.

Главным событием в России в 2016 году. по мнению россиян, стал экономический кризис.

Такого мнения придерживается каждый четвертый респондент (25%), еще около 17% россиян запомнили год за счет высокой инфляции, что в сумме дает 42% опрошенных, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране. Для сравнения: в 2015 году о кризисе и девальвации рубля говорили лишь 9% респондентов.

На втором месте для жителей России оказался допинговый скандал и связанная с ним дисквалификация спортсменов в Рио, за него высказался каждый пятый респондент (21%).

Почти столько же (20%) россиян назвали событием года продолжающуюся военную операцию в Сирии.

Четвертую и пятую строчки заняли возобновление связей с Турцией и выборы депутатов в Госдуму — 4 и 2% голосов соответственно.