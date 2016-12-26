Команда «Соро Компания» стала победителем традиционного турнира памяти Александра Кирсанова среди профессионалов.

В Душанбе завершился 25-й по счету традиционный зимний турнир по футзалу, посвящённый памяти известного в прошлом игрока «Памира», «Вахша» и «Ирригатора» Александра Кирсанова.

Соревнования прошли среди профессионалов, любителей и ветеранов. Вчера, 25 декабря, в заключительный день турнира состоялись решающие встречи.

В главном матче дня, в финальной игре среди профессионалов, встретились два сильных коллектива по футзалу – «Газпром» и «Соро компания».

Встреча получилась интересной, насыщенной на острые моменты и с обилием голов. Основное время матча завершилось вничью – 3:3. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне «Соро компании», игроки которой точно выполнили все свои 4 удара с «точки».

В финальном матче среди ветеранов 45 лет и старше команда футбольной Академии «Истиклола» в упорной борьбе со счетом 3:2 нанесла поражение коллективу ЦА МВД и стала победителем соревнований в этой возрастной категории. Отметим, что в составе динамовцев выступил министр МВД республики Рамазон Рахимзода, отметившийся в этом матче забитым голом.

В финале среди любителей команда «Вавилон» сумела переиграть «Динамо» со счетом 4:2.

Напомним, что за прошедшие годы в мемориале Кирсанова принимали участие такие звезды таджикского футбола, как Владимир Гулямхайдаров, Мухсин Мухаммадиев, Арсен Аваков, Игорь Черевченко, Умед Алидодов, Алиёр Ашурмамадов, Рахматулло Фузайлов, Тохир Муминов, Александр Муканин и многие другие.