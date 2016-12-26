Любой из нас практически каждодневно совершает покупки, приобретая определенные товары и услуги. Иногда товар нам не подходит или даже он оказывается испорченным, и тогда для его возврата надо предъявить кассовый чек, выдача которых предусмотрена действующим законодательством. Но везде ли у нас выдают эти чеки?

По сути, контрольно-кассовые машины (ККМ) предназначены для регистрации покупки и печати кассовых чеков. Многие знают, что магазин обязан выдавать чек - фискальный (подтверждение об оплате). Невыдача фискального чека – обман потребителя и сокрытие доходов с целью уклонения от уплаты налогов.

Товарный, или, как еще его называют, «нефискальный», чек, полученный с кассового принтера - это всего лишь бумажка, которую в случае необходимости к делу не пришьешь, если нужно отчитаться о покупке перед бухгалтерией, поэтому продавцы должны выдавать кассовые фискальные чеки.

Согласно постановлению правительства страны фискальные данные - информация о наличных денежных расчетах, фиксируемая на контрольной бумажной ленте и в информационной (фискальной) памяти. На чеке фискальный признак отражается в виде символа «Ф».

По словам наших читателей, во многих торговых точках зачастую такие чеки не выдают, пока не попросишь, либо выдают один - товарный.

В редакцию «АП» обратился житель столицы Абдулло, который рассказал, что ему часто доводится делать покупки в различных торговых точках в районе «Садбарга» и ему иногда не выдаются чеки.

- Однажды я купил несколько видов молочной продукции. Открыв первую упаковку сметаны, я заметил, что она прокисшая. Желание открывать другую пачку отпало напрочь. Решил вернуть товар в магазин, но не тут-то было. Без кассового фискального чека товар у меня не взяли обратно. Я попытался доказать, что товар был куплен именно здесь. Но безуспешно.

О не выданных чеках рассказывали и другие наши читатели, которые сталкивались с этой проблемой в других мелких и крупных точках торговли.

«АП» решила провести эксперимент совместно с сотрудниками Налогового комитета. Для чистоты эксперимента побывали в отличающихся по направлению и объемам продаж торговых точках.

Чеки выдаются через раз

Первым «объектом» стал один из отделов торгового центра оптово-розничной торговли «Акобир» в районе «Садбарга». Здесь частники закупают оптовые партии продуктов питания. С сотрудником Налогового комитета мы поначалу просто наблюдали за одним из покупателей. Человек заплатил за купленную сельдь, продавец пробил ему чек. Один из нас решил приобрести кондитерские изделия. Все нормально, чек с фискальными признаками пробит.

Направляемся к другому продавцу. Покупаем печенье. Чек не дают. Продавщица отмечает, что у нее заканчивается лента, а потому чеки она выдает при запросе. «Если вам нужно для отчетности, я пробью», - предложила она.

Сотрудники Налогового комитета сделали строгое предупреждение.

По словам налоговиков, прием денег должен возобновиться только после устранения неполадок в машине или заправки новой ленты.

Направляемся к другому «объекту» по проспекту Рудаки. По пути сотрудник Налогового комитета прокомментировал сложившуюся ситуацию:

- Законодательством за грубое нарушение, в данном случае - невыдачу фискального чека, предусматривается штраф. Налоговый комитет взял за практику посылать СМС-уведомления налогоплательщикам, использующим ККМ с функцией онлайн-передачи данных, о нарушениях, в том числе при отсутствии информации с ККМ в течение дня, что может быть основанием для проведения процедуры контрольной закупки со стороны налоговых органов.

Закон суров, но…

Затем мы посетили 13 торговых точек на столичных улицах Ахмада Дониша, Валамат-заде, Зебуниссо, Адхамова, в четырех из них нам также не были выданы фискальные чеки после приобретения различных товаров - от продуктов питания до кухонного напольного шкафа. Как оказалось, для этих торговцев это не в первый раз…

Налоговики составили протоколы об административном правонарушении с наложением штрафа на сумму 7,2 тысячи сомони (180 показателей для расчета).

Во время «рейда» мы побывали и в более мелких торговых точках.

Например, в магазине «Товары из Китая» на проспекте Рудаки, где нам чеки также не выдали, указав, что контрольно-кассовую машину для выверки (гашения) отнесли в районную налоговую инспекцию.

Поясняя ситуацию, один из участников «рейда» рассказал, что согласно нормам Налогового кодекса налогоплательщик после завершения отчетного периода обязан представлять в налоговые органы данные ККМ и налоговые декларации для гашения и для этого нет необходимости приносить ККМ в налоговую.

- Нужно только представить распечатанные с ККМ чеки гашения. А вот у ККМ с передающим устройством весь процесс полностью автоматизирован, и нет необходимости тратить время на посещение налоговой, - говорит сотрудник Налогового комитета.

Последними «объектами» были два крупных магазина: супермаркет «Пайкар» и гипермаркет «Ашан».

В «Пайкаре» после оплаты нам выдали два чека (товарный и фискальный).

В единственном в стране гипермаркете «Ашан» нам выдали один фискальный чек с указанием списка купленных товаров и итоговой суммы.

По словам сотрудников Налогового комитета, данная торговая точка использует ККМ нового типа - с передающим устройством, с помощью которого информация о чеках сразу поступает в базу налоговых органов.

- Никаких опасений, что данный чек не будет приниматься финансистами организаций как отчетный документ, быть не может. Подлинность совершенной вами покупки теперь можно проверить и на сайте Налогового комитета, в том числе используя смартфон или планшет, - говорит сотрудник налоговой, показывая, как работает эта опция.