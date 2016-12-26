Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф резко отреагировал на якобы высказанную израильским коллегой угрозу уничтожить эту страну ядерным ударом, если Пакистан пошлет в Сирию свои войска.

Официальные лица Израиля и Пакистана вступили в спор в соцсетях из-за так называемых фейковых новостей, сообщает The Guardian.

«Израиль забывает, что у Пакистана тоже есть ядерное оружие», - написал Хаваджа Мухаммад Асиф в своем «Твиттере». Заявление Асифа стало реакцией на сообщение сайта с недостоверными новостями AWD News.

Сообщение с заголовком «Министр обороны Израиля: Если Пакистан под любым предлогом отправит войска в Сирию, мы уничтожим его ядерным ударом» было опубликовано на AWD News 20 декабря , пишет The Guardian. Оно не соответствует действительности: представили министерства обороны Израиля и других израильских ведомств ничего подобного не говорили.

На твит Асифа позднее отреагировало министерство обороны Израиля. Ведомство написало сообщение Асифу, в котором указало на недостоверность тех сведений, которые комментирует пакистанский министр.

Пакистан входит в число стран, которые не признают Израиль как государство и не признают израильские паспорта.

Пакистан присоединился к клубу ядерных держав в 1998 году. Израиль никогда официально не опровергал и не подтверждал наличия у него ядерного оружия, хотя эксперты полагают, что оно есть. Между этими странами нет дипломатических отношений.