Среди 92 человек, находившихся на борту Ту-154, который разбился над Черным морем, 64 были членами ансамбля им. Александрова. В лайнере были основные хористы коллектива.

25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет Минобороны Ту-154. Он направлялся в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека, в числе которых музыканты ансамбля песни и пляски им. Александрова и их руководитель Валерий Халилов.

Первое выступление ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова состоялось в 1928 году. Коллектив организовал преподаватель Московской консерватории Александр Александров, который возглавлял ансамбль в течение 18 лет.

В 1928 году в ансамбль входили 12 человек — восемь певцов, два танцора, баянист и чтец. К 1937 году его состав насчитывал уже 274 человека. Тогда же коллектив получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже, объехав до этого многие города Советского Союза и страны Европы.

Ансамбль имени Александрова — Священная война.

Во время войны Александр Александров написал песни «Священная война», «Поэма об Украине», «25 лет РККА» («Несокрушимая и легендарная»), которые вошли в репертуар ансамбля и стали известными. Численность труппы тогда превышала 300 человек.

В 1946 году умер Александр Александров, коллектив возглавил его сын Борис , а ансамблю было присвоено имя его создателя.

Ансамбль получил всесоюзную известность, много гастролировал, выступал на съездах КПСС и встречах гостей на высшем уровне.

Ансамбль имени Александрова — Смуглянка. Солисты Евгений Булочников и Виктор Санин (есть в списке людей, находившихся на борту Ту-154)

С мая 2016 года директором и художественным руководителем ансамбля являлся Валерий Михайлович Халилов. В штате ансамбля состоят 186 человек. В репертуаре ансамбля более 2000 произведений, в том числе авторские и народные песни и танцы.