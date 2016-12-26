Младший сын президента Белоруссии 12-летний Николай Лукашенко заявил, что не испытывает большого желания стать преемником своего отца на посту главы государства. Об этом он заявил в интервью сверстнику из России - Евгению Гришину из Приморья.

Сюжет о визите Гришина в Белоруссию показал первый канал национального телевидения. "Белта" сообщает, что Гришин из поселка Артемовское мечтал стать репортером и сделать сюжет о Белоруссии, и визит в Минск стал для него первой "зарубежной командировкой".

Отвечая на вопросы юного россиянина, Лукашенко-младший заявил: "Честно, не очень бы мне хотелось стать президентом… Это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов".

Он уточнил, что пока еще не решил, какую хочет выбрать профессию, но отметил, что задумывается о карьере врача или военного, передает РИА "Новости" .

Гришин в сопровождении Лукашенко-младшего ознакомился с подсобным хозяйством президента Белоруссии, прокатился на лошади, принял участие в доении коровы, послушал, как сын белорусского президента играет на фортепиано.

Евгений Гришин также принял участие в тренировке по хоккею, которым занимается сын белорусского президента. На арене во время тренировки появился и президент страны Александр Лукашенко. Он пообщался с Гришиным и дал ему несколько хоккейных уроков.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что не готовит себе преемников и не желает президентской судьбы ни одному из своих сыновей.

При этом в течение последних лет Николай Лукашенко регулярно сопровождал отца в ходе встреч на высшем уровне: он виделся с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, Бараком Обамой и Папой римским, участвовал в саммитах СНГ и присутствовал на заседании Генассамблеи ООН.



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