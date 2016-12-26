На 58-м году ушел из жизни Дэвид Робсон, директор нефтегазовой компании Tethys Petroleum, а также член независимого наблюдательного Совета «Ориёнбанка».

По сообщениям родственников, Робсон скончался в ночь на 24 декабря в собственном доме на острове Гернси в проливе Ла-Манш, который раньше находился под британским управлением.

До последних дней своей жизни Дэвид Робсон руководил компанией Tethys Petroleum, а в 2014 году по предложению руководства «Ориёнбанка» стал членом наблюдательного Совета банка. В «Ориёнбанке» тогда заявили, что ценят опыт Робсона с международными, финансовыми и рыночными структурами, в свою очередь, Робсон назвал данное кредитное учреждение одним из столпов экономической системы Таджикистана и пообещал, что приложит все усилия, чтобы превратить его во влиятельное мировое финансовое учреждение.

Дэвид Робсон являлся также одним из членов-учредителей Консультативного совета по инвестициям при президенте Таджикистана Эмомали Рахмона.

Компания занималась проведением геологоразведки и разработкой нефти и газа на юге республики. В 2011 году Робсон пригласил французскую Total и китайскую компанию СNPC для разведки и разработки перспективного нефтегазового бассейна «Бохтар», запасы которого оцениваются в 3,22 триллион куб.м газа и 8,5 млн. баррели нефти.

Однако углеводороды найдены не были, а в Париже продолжается судебный спор китайской CNPS и французской Total с таджикской компанией «Куляб Петролиум Лимитед» - дочерним предприятием «Тетис Петролиум».

Судебный спор возник после того, как CNPS и Total, мировые лидеры в нефтегазовой отрасли, в конце мая этого года обратились в суд, чтобы поставить точку в споре с «Куляб Петролиум Лимитед» за невыполнение своих обязательств. Предметом спора являются финансы. По данным СNPC и Total, компания «Куляб Петролиум» обязалась инвестировать в проект разработки крупного газового месторождения Бохтар 2 миллиона долларов. Однако, по их словам, этого сделано не было и, несмотря не неоднократные просьбы, компания не вышла из Договора о совместной деятельности и Договора акционеров по проекту разработки месторождения проекта и не передала им свою долю. Сейчас CNPC и Total владеют равными долями участия в месторождении Бохтар в размере 33,335%, а «Куляб Петролиум» - 33,33%.

В сентябре этого года «Тетис Петролиум» обратилась в Международный арбитражный суд с ответным иском и требует взыскать со своих двух партнеров – китайской CNPS и французской Total компенсацию в размере $10,1 миллионов.

Tethys начала осуществлять свою деятельность в Таджикистане с 2007 года, однако за 9 лет ее деятельность по поиску углеводородов на территории страны не увенчалась успехом.