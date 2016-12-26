Вот уже 35 раз компания Лото Спорт вручает главный приз лотереи «Большие деньги-2». На этот раз обладателем 150 000 сомони стал 23-летний Сафо Рахматов, уроженец кишлака Путхин, Айнинского района.

Сафо выпускник Таджикского Института Физкультуры им. С.Рахимова. Всего месяц назад он закончил несение срочной военной службы в Национальной гвардии РТ. После службы Сафо не стал возвращаться в родной кишлак, а решил устраивать свою жизнь в столице, помогая старшему брату, который торгует хозтоварами на рынке Султони Кабир. Свой счастливый билет Сафо купил утром, по дороге на работу.

Торжественная церемония вручения 150 000 сомони состоялась на новогоднем концерте популярного таджикского исполнителя Валиджона Азизова.

На выигранные деньги Сафо Рахматов решил осуществить свою мечту: приобрести квартиру в Душанбе.

Менеджер компании Лото Спорт Манижа Ахмедова отметила, что большинство победителей, которые выигрывали крупные суммы денег, решали потратить их на приобретение собственного жилья, именно поэтому, компанией Лото Спорт было принято решение, о выпуске нового билета серии «Большие деньги», главным призом которого станет квартира в Душанбе. По словам Манижи Ахмедовой новый продукт таджикской лотерейной компании поступит в продажу уже в начале 2017 года.

Лото Спорт – Лови момент удачи!