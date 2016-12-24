Минтранс России связывает ограничение на полеты в Таджикистан с аэропортом Жуковским, спор из-за которого возник еще в середине осени. И сейчас российская сторона по-прежнему настаивает на том, чтобы Таджикистан признал, что аэропорт Жуковский не относится к Московскому авиаузлу. Только на этих условиях ограничения будут сняты. Таджикистан настаивает на том, что именно российский минтранс нарушает все договоренности.

Снятие ограничений на полеты между Россией и Таджикистаном возможно лишь при условии, что республика признает тот факт, что аэропорт Жуковский не относится к Московскому авиаузлу, пишет ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров двух стран.

Принадлежность аэропорта к Москве или к Подмосковью напрямую влияет на количество авиаперевозчиков, которые могут совершать рейсы между странами. Перелеты из Московского авиаузла (из Шереметьево, Домодедово и Внуково) подпадают под действие двусторонних соглашений, которые устанавливают квоты на количество перевозчиков и количество рейсов между Россией и Таджикистаном. При полетах не из московских аэропортов квоты не устанавливаются. По российскому законодательству аэропорт Жуковский отнесен к Раменскому авиаузлу.

«Авиавласти РФ пытаются заставить Таджикистан признать Жуковский не московским аэропортом. Признание Жуковского не московским аэропортом - единственное условие для возобновления авиасообщения в полном объеме, то есть без ограничений на полеты для «Сомон Эйр» и «Уральских авиалиний», - сказал один из собеседников ТАСС.

Если конфликт не завершится на запрете полетов для «Сомон Эйр» и «Уральских авиалиний», то дальше полеты будут закрыты и для других российских и таджикских авиакомпаний, опасается он.

«Таджикская сторона ошибочно полагает, что Жуковский относится к аэропортам Москвы. Но в соответствии с решением правительства РФ, это самостоятельный международный аэропорт, который не относится к столичным. Таджикская сторона во время осенних переговоров лишь на бумаге подтвердила, что признает Жуковский не московским аэропортом. Сейчас же они требуют соблюдения паритета. Паритет распространяется только на рейсы из московских аэропортов», - поясняет другой собеседник агентства.

По его мнению, нормализация воздушного сообщения возможна лишь тогда, когда таджикские партнеры примут единственно верное решение о согласовании всем авиакомпаниям полетов из аэропорта Жуковский, не относящегося к московским аэропортам.

Вопрос паритета

«Мы требуем от таджикской стороны выполнения взятых на себя обязательств», - заявили ТАСС в российском Минтрансе, отказавшись от дополнительных комментариев.

Ранее Минтранс подчеркивал, что отказ таджикских авиавластей разрешить полет российской авиакомпании «Ямал» по маршруту Худжанд - Жуковский, объяснявшийся отсутствием паритета, не правомочен - ни единого упоминания о «паритете» в Соглашении о воздушном сообщении (СВС) и последующих договоренностях между РФ и Таджикистаном нет.

Ограничения по воздушным частотам есть только на двух направлениях: Москва - Душанбе (по 14 рейсов в неделю для каждой из сторон) и Москва - Курган-Тюбе (по 7 рейсов в неделю для каждой из сторон). На других направлениях никаких ограничений по количеству назначенных перевозчиков и частоте полетов нет, подчеркивали в Минтрансе РФ.

В начале ноября в ходе переговоров стороны зафиксировали, что Таджикистан принял назначения российских компаний на линиях Жуковский - Душанбе и Жуковский - Худжанд. На тот момент назначенными перевозчиками с российской стороны были «Уральские авиалинии» и «Ямал», сообщал российский Минтранс.

Кто нарушает соглашение?

Ранее таджикская сторона заявила, что «Ямал», не получив эксплуатационное разрешение от Минтранса Таджикистана, начал реализовывать авиабилеты. О том, что соответствующего разрешения у российской авиакомпании не было, косвенно подтверждало и само руководство авиапредприятия. А без соответствующего разрешения, полеты осуществлять невозможно на основании действующего соглашения.

В Соглашении о воздушном сообщении от 1997 года, которое действует между Таджикистаном и Россией, говорится, что каждому назначенному авиапредприятию на осуществление авиаперелетов выдается соответствующее разрешение на эксплуатацию договорных линий.

Далее в статье 3 «Назначение авиапредприятий и предоставление им разрешений на эксплуатацию договорных линий» говорится, что авиационные власти одной могут потребовать от авиапредприятия предоставления доказательств того, что оно способно выполнять условия, предписанные законами и правилами, обычно применяемыми при эксплуатации международных воздушных линий в соответствии с Чикагской конвенцией.

Относительно незаконного запрета на полеты «Сомон Эйр», о котором вчера в МИДе России говорил таджикский посол, то в Соглашении есть только три условия, по которым может быть приостановлено действие разрешения на эксплуатацию договорных линии, но ни одно из них на «Сомон Эйр» по сути распространяться не может.

«Первое, если нет уверенности, что преимущественное владение этим авиапредприятием и действительный контроль его деятельности принадлежат Договаривающейся Стороне, назначившей это авиапредприятие, или гражданам ее государства. Второе, если авиапредприятие не соблюдает законы и правила государства Договаривающейся Стороны, предоставившей эти права. И третье, если авиапредприятие каким-либо образом не соблюдает условия эксплуатации договорных линий, предписанные настоящим Соглашением», - говорится в соглашении.

И даже в случае допущенных нарушений, сначала проводятся консультации в течении 30 дней.

Относительно паритета, о котором якобы, по мнению российской стороны, не упоминается в соглашении, говорится в статье 12 данного соглашения. Там в частности сказано, что «договорные линии, обслуживаемые назначенными авиапредприятиями Договаривающихся Сторон, должны соответствовать общественным потребностям в перевозках на установленных маршрутах. Объем перевозок должен равномерно распределяться между авиапредприятиями Договаривающихся Сторон».

Там же следует, что «при эксплуатации договорных линий назначенное авиапредприятие одной Договаривающейся Стороны должно принимать во внимание интересы назначенного авиапредприятия другой Договаривающейся Стороны с тем, чтобы не нанести ущерба перевозкам этого авиапредприятия, которое эксплуатирует авиалинию по этому же маршруту или его части».

«Взаимные» запреты

Накануне посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов проинформировал МИД России о сложившейся ситуации в авиационной сфере между двумя странами. «Наш посол проинформировал Департамент СНГ МИД России о вчерашних переговорах между авиационными властями Таджикистана и РФ, которые закончились ничем», - сообщил «АП» пресс-секретарь посольства Таджикистана в РФ Сарвар Бахти.

По его словам, посол Таджикистана также передал ноту, в которой юридически было обосновано, что таджикские власти не нарушают соглашение об авиасообщении между странами, и какие пункты из документа нарушаются министерством транспорта России.

Прошедшие 22 декабря в Москве переговоры относительно разрешения полетов в Таджикистан российской авиакомпании «Ямал» между министерствами транспорта РТ и РФ не дали результата. Уже вечером 22 декабря авиакомпания «Сомон Эйр» получила уведомление от министерства транспорта Российской Федерации о запрете полётов по направлениям Оренбург, Краснодар, Красноярск и Иркутск. Накануне все полеты в российские города, за исключением Москвы и Петербурга, были отменены.

В ответ таджикские власти запретили полеты российской авиакомпании «Уральские авиалинии» в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска.