23 декабря двое угонщиков захватили самолет ливийских авиалиний, совершавший внутренний перелет из города Себха в Триполи. На борту находились 118 человек. Захватчики посадили его в аэропорту Мальты. Они угрожали взорвать самолет, если не будут выполнены их требования. О каких требованиях шла речь, точно неизвестно. Ливийские и мальтийские власти вступили с ними в переговоры. Через три часа всех заложников освободили. Захватчики покинули борт самостоятельно, они задержаны, пишет «Медуза».

Самолет Airbus A320 авиакомпании Afriqiyah Airways вылетел из ливийского города Себха в 10:10 утра по местному времени (12:10 по Москве). В 11:20 он должен был приземлиться в Триполи, столице Ливии. На борту самолета находились 118 человек, в том числе семь членов экипажа. Источник Al Arabiya указывал, что среди них, возможно, были депутаты Палаты представителей Ливии.

В какой момент произошел захват самолета, неизвестно.Угонщики посадили его в аэропорту Мальты, в 350 километрах севернее Триполи (Мальта находится в Средиземном море между Ливией и Италией; близко к Сицилии). Reuters сообщало, что самолет пытался приземлиться в Ливии, но захватчики не дали этого сделать. Пилот самолета Али Милад заявил, что изначально угонщики хотели приземлиться в Риме.

Спасательные службы и полицию стянули в аэропорт до приземления воздушного судна. Мальтийские военные заняли позиции в нескольких сотнях метров от самолета. Его двигатели работали как минимум 45 минут после посадки. В аэропорту Мальты после приземления захваченного самолета отменили все рейсы; самолеты, ожидавшие посадки, перенаправили в аэропорт Сицилии.

О захватчиках самолета известно немногое. Их зовут Муса Шаха и Ахмед Али, им около 25 лет, они из Ливии. Издание Malta Today сообщило, что они сторонники Муаммара Каддафи, ливийского диктатора, управлявшего страной с конца 1970-х; его убили во время гражданской войны в Ливии в 2011 году. Один из захватчиков выходил на трап самолета с зеленым полотнищем в руках — флагом Ливии до 2011 года. Представитель авиакомпании Абубакр Фартиа подтверждал, что на борту находятся два угонщика, у которых «с собой взрывчатка».

Угонщики угрожали взорвать самолет, если не будут выполнены их требования, указывало издание Malta Today. О каких требованиях шла речь, точно неизвестно. РИА Новости сообщило со ссылкой на ливийские источники, что угонщики требуют освободить из тюрьмы сына Каддафи Саифа аль-Ислама (при этом еще в июле 2016 года адвокаты Саиф аль-Ислама говорили, что он вышел на свободу по амнистии; до этого сына Каддафи приговорили к смертной казни за убийство мирных граждан во время митингов в 2011-м). Журналисты Libyaʼs Channel сообщили: один из угонщиков самолета сказал, что они собирались организовать новую партию в Ливии — и таким образом решили заявить о ней. Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя авиакомпании рассказало, что захватчики попросили политическое убежище на Мальте.

В переговорах с угонщиками участвовал министр транспорта Ливии, он также обсудил ситуацию с захватом заложников с премьер-министром Мальты. После 14:00 (16:00 по Москве) последний начал сообщать в своем твиттере об освобождении заложников; их выпускали группами. Спустя час из самолета вышли все, кроме членов экипажа. После этого еще около часа продолжались переговоры; в конце концов, из самолета вышли и члены экипажа. Вместе с ними появились угонщики, они задержаны.