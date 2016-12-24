АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
- Торжественная церемония награждения лауреатов таджикского футбола состоится 24 декабря в культурно-развлекательном комплексе «Кохи Навруз» в Душанбе.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ДЕКАБРЯ
1962 – Сдан в эксплуатацию первый агрегат Головной ГЭС на реке Вахш.
1932 – Завершилось строительство автодороги Душанбе-Курган-Тюбе.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ДЕКАБРЯ
1979 - В 15.00. по московскому времени начался ввод советских войск в Афганистан.
1991 – На сессии ВС РТ ратифицировано соглашение о создании СНГ.
2009 - В Душанбе презентованы акции Рогунской ГЭС;
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 ДЕКАБРЯ
1934 года – Родился ученый Мухаммадали Мадиброхимов
1942 года – Родился певец, Народный артист СССР, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Джурабек Муродов.
1943 года – Родился языковед заслуженный работник Таджикистана Хуснигул Талбакова
1957 года – Родился доктор ветеринарных наук, профессор Изатулло Саттоори
1961 года – Родился журналист Наби Набизод
1962 года – Родилась заслуженная артистка Таджикистана Хаётой Муъминова
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 ДЕКАБРЯ
1941 года – Родился доктор филологических наук, профессор Худойназар Асозода
1965-1982 года – Родился певец, актёр театра Салим Мукимов
1948 года – Родился экс-министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи
1950 года – родился поэт, Лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Камол Насрулло.
1954 года – Родился журналист Шакарбек Курбонбеков
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 1-6 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Облачно в долинах ночью и утром дождь с переход в мокрый снег, в предгорных районах снег. Днем переменная облачность, без существенных осадков, местами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 3-8 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем -1+4.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью -3+2, днем 1-6 тепла, по востоку ГБАО ночью 8-13 мороза, днем 2-7 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, местами осадки (дождь, снег), Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 2-7 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем -4+1.
По городу Душанбе - Переменная облачность, ночью и утром снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью и утром снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла.
По городу Курган-тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 4-6 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 1-3 тепла.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7 м/с, усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 1-6 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -4+1.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью 4-9 мороза, днем 7-12 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью -3+2, днем 1-6 тепла, по востоку ГБАО ночью 8-13 мороза, днем 2-7 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно в долинах ночью и утром дождь с переход в мокрый снег, в горных районах снег. Днем переменная облачность, без существенных осадков, местами туман. Ветер западный 2-7, на перевалах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 4-9 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем -2+3.
По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 8-10 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла.
По городу Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7, усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 7-9 тепла.
Авторизуйтесь, пожалуйста