Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов проинформировал МИД России о сложившейся ситуации в авиационном сообщении между двумя странами. Таджикский дипломат также передал ноту во внешнеполитическое ведомство РФ.
«Наш посол проинформировал Департамент СНГ МИД России о вчерашних переговорах между авиационными властями Таджикистана и РФ, которые закончились ничем», - сообщил «АП» пресс-секретарь посольства Таджикистана в РФ Сарвар Бахти.
По его словам, посол Таджикистана также передал ноту, в которой юридически было обосновано, что таджикские власти не нарушают соглашение об авиасообщении между странами, и какие пункты из документа нарушаются министерством транспорта России.
Прошедшие накануне в Москве переговоры относительно разрешения полетов в Таджикистан российской авиакомпании «Ямал» между министерствами транспорта РТ и РФ не дали результата.
Уже вечером 22 декабря авиакомпания «Сомон Эйр» получила уведомление от министерства транспорта Российской Федерации о запрете полётов по направлениям Оренбург, Краснодар, Красноярск и Иркутск. Сегодня все полеты в российские города, за исключением Москвы и Петербурга, были отменены.
В ответ таджикские власти запретили полеты российской авиакомпании «Уральские авиалинии» в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска.
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холик8 часов назад
Россия регулярно списывает долги Киргизию , в мае этого года списывало около 1 миллиарда долларов Узбекистану(ни члену ЕАЭС). А Таджикистану нисколько.С ними не происходит авиа споры.Мне кажется дело ни только в РФ, а в гибкости и профессионализме таджикских властей в двусторонних вопросах.
Гурезкул14 часов назад
1) Оказывается Сомон-эйр не частная а государственная авиакомпания,если о ней так заботится государство! 2) Сомон-эйр является ценообразующим органом в авиации Таджикистана! 3) Вся загвоздка в том,что в авиаторы Таджикистана поднимают цену на авиабилеты для своих многострадальных мигрантов в разы, вот и русские хотят влезть в эту нишу,чтобы тоже хорошо заработать на таджикских мигрантах!
Федя19 часов назад
Кто нибудь в курсе в чем заключается суть переговоров. Интересно было-бы
55520 часов назад
Доиграетесь .из за вашего бизнеса скоро будут страдать мигранты в России.Чем больше авиалиний тем дешевле билет,подумайте о простом народе
Avigo21 час назад
В ответ из Москвы пришлют ноту с каламфуром. Потом, чтобы совсем уж позорно не было, предложат таджикским авиакомпаниям летать в 10 любых городов на выбор: от Южно-Сахалинска до Оймякона. А то, что у них нет самолетов - это уже их проблема.
consultant21 час назад
Poczemu vse svoditsya k paritetu? Razve Lufthansa letaet v Dushanbe iz Frankfurta? Ili Emirates iz Dubaya? Prosto passazhiry stradayut ot upryamstva!
Петя Хрюкин23 часа назад
ну теперь носятся с этим аэропортом Жуковским как дурень с писаной торбой..