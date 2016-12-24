Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов проинформировал МИД России о сложившейся ситуации в авиационном сообщении между двумя странами. Таджикский дипломат также передал ноту во внешнеполитическое ведомство РФ.

«Наш посол проинформировал Департамент СНГ МИД России о вчерашних переговорах между авиационными властями Таджикистана и РФ, которые закончились ничем», - сообщил «АП» пресс-секретарь посольства Таджикистана в РФ Сарвар Бахти.

По его словам, посол Таджикистана также передал ноту, в которой юридически было обосновано, что таджикские власти не нарушают соглашение об авиасообщении между странами, и какие пункты из документа нарушаются министерством транспорта России.

Прошедшие накануне в Москве переговоры относительно разрешения полетов в Таджикистан российской авиакомпании «Ямал» между министерствами транспорта РТ и РФ не дали результата.

Уже вечером 22 декабря авиакомпания «Сомон Эйр» получила уведомление от министерства транспорта Российской Федерации о запрете полётов по направлениям Оренбург, Краснодар, Красноярск и Иркутск. Сегодня все полеты в российские города, за исключением Москвы и Петербурга, были отменены.

В ответ таджикские власти запретили полеты российской авиакомпании «Уральские авиалинии» в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска.